Kicillof inauguró un nuevo centro de salud en Dock Sud y apuntó contra el ajuste nacional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de inauguración de un nuevo Centro Municipal de Cuidado Familiar y Comunitario en la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda. Acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Jorge Ferraresi, el mandatario provincial destacó la importancia de sostener la inversión pública en un contexto de fuerte recorte por parte de la administración central.

Durante su discurso, el titular del Ejecutivo bonaerense marcó un fuerte contraste con las políticas de la Casa Rosada y señaló que "Mientras el Gobierno nacional paraliza las obras y desfinancia todos los programas vinculados a la salud, en la Provincia estamos inaugurando un nuevo centro de atención primaria para traer bienestar a los vecinos y vecinas de Dock Sud".

Salud pública vs ajuste nacional

La nueva institución sanitaria demandó una inversión de 3.920 millones de pesos. El edificio cuenta con una superficie de 400 metros cuadrados equipada con seis consultorios de atención general, uno odontológico, uno ginecológico, vacunatorio, SUM y oficinas administrativas. Esta obra busca garantizar el derecho a la salud en los barrios más vulnerables del conurbano.

En ese sentido, el gobernador fue tajante respecto a la falta de entrega de insumos básicos por parte de Nación. "Nosotros estamos convencidos que la salud no puede ser para unos pocos: por eso si Milei deja sin medicamentos a millones de personas, aquí redoblamos los esfuerzos para dar respuestas a todos y todas las bonaerenses", afirmó Kicillof.

Fortalecimiento de la atención primaria en los barrios

La estrategia del gobierno provincial se centra en ampliar la red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)para descentralizar el sistema y llegar directamente al territorio. El nuevo centro, bautizado como Doctor Oscar Fariña, beneficiará a más de 4.000 vecinos y vecinas de Villa Inflamable.

"Para que este derecho sea una realidad efectiva de nuestro pueblo, nos propusimos ampliar la red de Centros de Atención Primaria para que la salud esté en los barrios, cerca de las casas y los clubes, promoviendo la prevención y los cuidados", sostuvo el Gobernador. Asimismo, agregó que "Cada uno de estos centros apunta a garantizar el acceso a la atención médica de todos los vecinos y vecinas, sin importar dónde nacieron y con cuántos recursos disponen".

Un modelo de gestión frente a la crisis

El acto contó también con la presencia de funcionarios clave como Cristina Álvarez Rodríguez, Carlos Bianco, Walter Correa, Gabriel Katopodis y el dirigente Daniel Gollan. La inauguración se da en un momento de tensión por el recorte de fondos federales a las provincias, lo que ha paralizado diversos proyectos de infraestructura sanitaria en todo el país.

Para finalizar, el mandatario bonaerense reafirmó su compromiso con el desarrollo social de la provincia de Buenos Aires como alternativa al modelo económico vigente. "Frente a esta crisis provocada por las políticas económicas del Gobierno nacional, venimos a Avellaneda a poner un nuevo centro de salud a disposición del barrio para dejar en claro que hay otro camino", remarcó.

"El futuro no se construye con crueldad ni con un ajuste perpetuo, se construye garantizando derechos y progreso para todos y todas", concluyó Axel Kicillof.