Ya 7 de cada 10 argentinos usan IA en su casa

Por: Ximena Gauto Acosta (*)

7 de cada 10 argentinos ya usan inteligencia artificial en su vida cotidiana. Mientras que solo el 6% de las empresas tiene una implementación amplia. El mismo país. Las mismas personas. Una contradicción que no es casualidad: es el síntoma de algo que va mucho más profundo que la tecnología.

Porque cuando una organización prende las luces de la transformación, lo primero que aparece no es un problema de herramientas. Es todo lo que estuvo en penumbras durante años: las reuniones que no deciden nada, los procesos que nadie recuerda por qué existen, las responsabilidades que flotan sin dueño. La IA no genera ese desorden. Lo ilumina.

La paradoja argentina

El Monitor Nacional de Inteligencia Artificial 2025 confirma el contraste: 7 de cada 10 argentinos que usan IA en su vida personal afirman que mejora significativamente su productividad. Sin embargo, solo el 43% de los empleados dice que en su empresa se usa IA, y apenas el 6% señala que la implementación es amplia. Una brecha enorme entre lo que las personas hacen como individuos y lo que ocurre dentro de sus organizaciones.

¿Cómo puede coexistir una adopción personal tan alta con una implementación empresarial tan baja? La respuesta quizás tenga que ver con que el problema nunca fue tecnológico.

El diagnóstico equivocado

Las empresas creen que tienen un problema de herramientas. “Necesitamos las plataformas correctas”. “El equipo no sabe usar las nuevas tecnologías”. “Hay que invertir en mejores licencias”.

Pero toda transformación tecnológica es, en su núcleo, una transformación de personas. Son las personas quienes deben redefinir sus procesos de trabajo, soltar prácticas cómodas por conocidas —no por eficientes— e iniciar un camino de aprendizaje genuino.

Lo que está en juego no es una curva de aprendizaje de software. Es el miedo a la obsolescencia: si lo que sé hacer y es mi diferencial se automatiza con IA, ¿qué va a pasar conmigo? Ese miedo legítimo, raramente nombrado, opera por debajo de cada resistencia técnica y cada postergación de decisión.

La IA prende las luces y deja al descubierto lo que durante años estuvo en penumbras: reuniones que no deciden nada pero justifican la semana, procesos que nadie se acuerda por qué existen pero que todos siguen, responsabilidades que flotan sin dueño. El Monitor Nacional de IA 2025 confirma el patrón: 2 de cada 3 organizaciones nunca implementaron IA o abandonaron los proyectos antes de consolidarlos, y solo el 8% de los directivos tiene la IA como tema prioritario en su agenda. No es la tecnología, el corazón del problema es de cultura y de gestión del cambio.

La paradoja de la urgencia

Hablar de IA se volvió ineludible. Ninguna organización sabe bien cómo empezar pero tampoco quiere quedarse atrás. Entonces se presiona a los equipos para mostrar resultados rápidos, se buscan soluciones inmediatas, se celebran pilotos aislados. Y al mismo tiempo, las decisiones organizacionales se demoran. Los líderes anuncian transformación sin pasar a la acción. La burocracia interna los atrapa en la misma conversación semana tras semana.

El 70% de las empresas argentinas identifica el desconocimiento como barrera principal, según la Encuesta Nacional de IA en la Industria de la UIA y Accenture (2026). Pero el problema más profundo es otro: se necesita velocidad y lo que se produce es parálisis. Se invierte en herramientas sin rediseñar bien los procesos, sin capacitar en profundidad a los equipos, sin definir indicadores concretos. Automatizar encima de procesos rotos no es transformación. Es aceleración del caos con mejor interfaz.

La contrapartida de ese diagnóstico la dan las empresas que sí avanzan: según el Bain GenAI Survey 2025, las organizaciones que lideran la implementación de IA generativa logran aumentos de productividad del 29% en promedio. La brecha entre las que avanzan y las que no está en el presupuesto ni en el acceso a tecnología. Está en si la organización tiene capacidad de hacerse la pregunta que la IA hace visible: ¿cómo estamos entregando valor realmente, y quién es responsable de qué?

El sombrero del explorador

Las organizaciones que están logrando resultados tienen algo en común: cambiaron el sombrero.

Dejaron el del experto “esto es lo que sé hacer” y se pusieron el del explorador: un mindset de curiosidad y aprendizaje que les permite cuestionar sus flujos de entrega de valor y replantearse desde la pregunta, no desde el miedo. Si lo que alguien hacía hoy lo hace mejor y más rápido la IA, se abre una ventana para explorar cómo esa persona entrega más valor y descubre nuevas capas de su carrera. La IA no reemplaza: da espacio para ser más, pero diferente.

Ese cambio requiere tres condiciones que no dependen de ninguna erramienta. Primero, seguridad psicológica: las personas deben poder experimentar, equivocarse y aprender sin costo personal.

Segundo, liderazgo que modele la vulnerabilidad: los directivos que esperan que sus equipos se transformen sin transformarse ellos primero están pidiendo un imposible. Tercero, foco estratégico: si todo es urgente, nada es importante. La transformación necesita una estrategia ágil y ciclos cortos de experimentación para que el aprendizaje sea real, orgánico y sostenido.

La IA no es un proyecto con fecha de cierre. Es un jugador más del equipo. Y como todo jugador nuevo, necesita contexto, integración y tiempo para encontrar su lugar en la cancha.

Lo que ya no puede ignorarse

Las luces están encendidas. La pregunta ya no es si una organización va a necesitar transformarse. Es si tendrá el coraje de mirar lo que quedó sobre las mesas cuando terminó la fiesta y si está realmente dispuesta a desafiar en profundidad su forma de operar.

Las empresas argentinas tienen una ventana. 8 de cada 10 declaran querer implementar IA. Pero solo 1 de cada 4 realmente lo hace. Esa brecha entre intención y acción es el reloj que corre.

Las que naveguen bien este momento no serán las que adoptaron IA más rápido. Serán las que aprovecharon la claridad de las luces encendidas para hacerse las preguntas que siempre evitaron: ¿Qué valor estamos entregando realmente? ¿A quién le importa? ¿Quién es responsable de qué, no en el organigrama sino en la práctica? ¿Qué conversación llevamos años sin tener?

Esas preguntas no las responde ninguna herramienta. Las responden organizaciones con coraje para mirar y voluntad de cambiar lo que ven.

(*) Consultora en transformación organizacional y cultura de alto rendimiento, profesora de Agilidad e Innovación en la Universidad Di Tella y fundadora de Agile Cooking. Es autora del Método APRENDE, un sistema de desarrollo profesional orientado a la identidad del aprendiz.