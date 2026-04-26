Kicillof cruzó a Milei: “Necesitamos más escuela pública y menos austríaca”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof volvió a marcar una fuerte diferencia con la gestión de Javier Milei al encabezar el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro Educación en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda. Durante el encuentro, el mandatario provincial defendió el rol del Estado y advirtió sobre las consecuencias del desfinanciamiento en el sector.

“El enorme ataque contra la educación pública no tiene únicamente un móvil presupuestario, apunta también contra un eje central de nuestro pueblo: la posibilidad de construir una sociedad más justa, con igualdad y soberanía”, aseguró el mandatario bonaerense. Para Kicillof, las medidas del Ejecutivo nacional buscan afectar la capacidad de desarrollo industrial y tecnológico del país.

Críticas a la política criminal de ajuste

En un discurso centrado en la confrontación de modelos económicos, Kicillof apuntó directamente contra la ideología libertaria y el recorte de partidas enviadas a las provincias. “Tenemos un Presidente que no solo está ajustando, sino aplicando una política criminal contra la educación: necesitamos menos escuela austríaca y más escuela pública argentina”, sentenció el Gobernador, vinculando la teoría económica oficialista con el deterioro de las aulas.

En ese sentido, el jefe provincial remarcó que el concepto de libertad del Gobierno nacional está incompleto sin la presencia del Estado. “El Gobierno nacional quiere torcer el destino de los argentinos y, para eso, apuesta a un país sin industria, sin valor agregado ni ciencia y tecnología. Ante eso, repetimos una y otra vez que no hay libertad sin justicia social, y no hay justicia social sin un Estado eficaz y eficiente”, sostuvo.

Transformación bonaerense frente al recorte

Acompañado por el intendente local Jorge Ferraresi y el ex titular del área educativa Alberto Sileoni, Kicillof contrapuso su gestión a la de la Casa Rosada. En medio del conflicto por el presupuesto, destacó el avance de las obras escolares en territorio bonaerense pese a la paralización de la obra pública nacional.

“Por eso, en la Provincia estamos llevando adelante la transformación del sistema educativo: finalizamos 8.500 obras de infraestructura, inauguramos el equivalente a mil escuelas nuevas y extendimos la jornada escolar”, detalló. Asimismo, reconoció que el sistema requiere mejoras pero aclaró: “Defender la escuela pública es aceptar que tiene problemas, pero que ninguno de ellos se resuelve recortando los presupuestos. Por el contrario, se necesita mayor inversión y compromiso: tenemos que transformar la educación pública en favor de una Argentina productiva y soberana”.

El desafío político de la oposición

Hacia el final de su intervención, el mandatario instó a los funcionarios y militantes presentes, entre ellos la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro Carlos Bianco, a construir una alternativa política frente a lo que calificó como el abandono de la gestión de Milei.

“Nuestra tarea es ofrecer un proyecto de crecimiento que entusiasme a nuestro pueblo y que dispute contra una derecha que solo propone el abandono”, afirmó Kicillof. Para cerrar, subrayó la necesidad de mantener la iniciativa política: “Mientras ellos insultan y mienten, nosotros tenemos una responsabilidad: mostrar que hay otro camino y que tenemos la resolución de construirlo militando, escuchando y proponiendo un futuro mejor para todos y todas”.