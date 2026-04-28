Concejal de La Libertad Avanza fue detenido en San Vicente: auto robado y papeles truchos

Un concejal de La Libertad Avanza, perteneciente al partido bonaerense de Presidente Perón, fue detenido este jueves en San Vicente tras ser descubierto conduciendo un automóvil con pedido de secuestro activo y documentación aparentemente falsa. El arresto se llevó a cabo por agentes del Comando Patrullas en la intersección de la Ruta 58 y Juan Pablo II, donde fue interceptado Eugenio Esteban Fernández, de 57 años, edil de la fuerza mileísta.

Flojo de papeles

Al momento de su detención, Fernández manejaba un Renault Sandero azul oscuro, dominio KWB-937, el cual, al ser revisado en el sistema, mostró un pedido de secuestro activo desde marzo de 2024, emitido por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°2 de Lomas de Zamora.

Las fuentes policiales dieron cuenta que, al revisar la documentación del vehículo, se encontraron irregularidades en la numeración de la cédula automotor, lo que llevó a su consideración como presumiblemente falsa.

“Verificada la documentación se establece que la cédula automotor presenta falencia respecto a numeración determinando la misma como apócrifa”, reza el parte oficial policial.

Ante esta situación, se procedió a la detención del concejal, el secuestro del vehículo y su traslado a la dependencia policial correspondiente.

La investigación

La causa está bajo la supervisión de la UFI descentralizada N°1 de San Vicente, mientras que la Justicia Federal ha ordenado continuar con las actuaciones bajo la carátula de “encubrimiento”, además de investigar una posible infracción relacionada con la utilización de documentación adulterada.

