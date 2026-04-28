Pity Álvarez: “¡¿Quién no quisiera matar al Presidente, boludo?!”

“Disculpe señor, ¿tiene cambio de 20.000?” es como irrumpe el nuevo lanzamiento de Cristian ‘Pity’ Álvarez. “Lejos de ser” comienza con lo que podríamos llamar la “modernización” de la frase histórica del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, con el rock and roll enérgico que tanto lo caracteriza.

La canción cuenta con un videoclip de alto nivel realizado por el cineasta Luis Ortega, producción que llevó casi un año de realización, y cuenta con la participación de Rodrigo De la Serna y de Camila Peralta entre otros actores.

“El humor, la creación y la amistad son la Santísima Trinidad. La máxima bendición para atravesar el fuego. Algunos tenemos la suerte y la obligación de compartirla”, resume Ortega.

Por su parte, en declaraciones a Mega 98.3, Álvarez confesó: “Hace mucho que no me enojo, no tengo enemigos, no tengo bronca, no tengo problemas, el problema soy yo nada más”.

Luego de su histórico regreso (aunque nunca se había ido) en diciembre de 2025 ante más de 35 mil personas en el Estadio Kempes de la provincia de Córdoba, Pity presentó “Lejos de ser”, un rocanrol crudo con un riff pegadizo, grabado en La Base Estudio por Esteban Kahayan, masterizado por Eduardo Bergallo (Puro Mastering), y producido por el mismo Cristian Álvarez.

Show en Rosario

Pity sube al escenario en lo que será su segunda presentación con su proyecto solista. Sábado 9 de mayo en el Autódromo Municipal de Rosario. Las entradas pueden adquirirse vía EnigmaTickets.

¿Magnicidio?

En torno al argumento del videoclip, el cantante subrayó que el protagonista “quiere matar al presidente, no se sabe si se lo encargaron, si son sus ganas, pero es su objetivo”.

En diálogo con el programa El reloj de plastilina ensayó una comparación con el mundo real y deslizó: “Esto no lo tendría que decir… ¡¿quién no quisiera matar al presidente boludo?!”.

De todos modos, luego relativizó sus dicho y lo emparentó con su situación judicial: “No quiero ir en cana por un presidente”.

Justamente consultado por el proceso judicial que atraviesa, expresó: “Tengo que resolver algo, pero más los otros. No creo ir a juicio. Me hizo muy mal”.

“Ya tres veces dijeron que no estaba en tiempo y espacio para afrontar un juicio, seis psicólogos y un psiquiatra que te hacen muchas preguntas… me van a cortar el arte que es lo único que me corta el ruido en mi cabeza”, acotó.

Luego aludió al asesinato que lo llevó a la cárcel: “El hecho me pone triste, no es mi estilo. No sé porqué pasó, no me acuerdo. La consecuencia estuvo bien, si me la mandé, lo acepto”