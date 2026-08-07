Todos Hacemos Música presenta “Qué ves cuando me ves”

La ONG Todos Hacemos Música lanza su quinto álbum de estudio: Qué ves cuando me ves, una obra emblemática que reafirma su misión de promover la inclusión de personas con discapacidad a través de experiencias musicales transformadoras.

Este nuevo trabajo reúne 14 canciones de rock nacional —entre clásicos inolvidables y tres composiciones propias de la ONG— interpretadas por artistas con y sin discapacidad en un proyecto que invita a cuestionar la mirada tradicional sobre la diversidad.

Un concepto que interpela

Los tres cantantes principales del álbum —Diego Stanley, Valentina Alfonso y Emanuel Andrade— tienen algo en común: no ven.

Desde esa realidad nace la pregunta que atraviesa todo el disco: ¿Qué ves cuando me ves?

La propuesta invita a corrernos del sentido dominante, a apagar la vista para activar la escucha, la sensibilidad y la empatía.

El origen de Todos Hacemos Música

En diálogo con ANDigital, el director Ralf Niedenthal explica que “Todos Hacemos Música nació primero como una ONG, con el objetivo de generar espacios reales de inclusión para personas con discapacidad a través de la música”.

“Con el tiempo, dentro de la organización se fue formando una banda inclusiva llamada THM Band, integrada por músicos con y sin discapacidad que comparten el escenario desde un lugar artístico genuino, donde lo importante siempre fue la música y no las diferencias”, pondera.

Asimismo, menciona que “dentro de esa banda hay dos cantantes ciegos fundamentales para este proyecto: Diego Stanley y Valentina Alfonso. A partir de sus historias, de su sensibilidad y de la forma en que viven la música, surgió la idea de crear Qué ves cuando me ves. Más adelante también se sumó Emanuel Andrade, músico oriundo de Río Negro, completando así las tres voces principales del álbum”.

“La pregunta conceptual del disco nace justamente ahí: ¿qué ves cuando me ves? Porque ellos no ven, pero nos invitan a escuchar de otra manera y a corrernos de una mirada superficial sobre la discapacidad”, reflexiona Ralf.

En cuanto a la recepción de los artistas consagrados, destaca que “fue increíble desde el primer momento. Muchos se sintieron interpelados por el concepto y se sumaron con una generosidad enorme”.

“Lo más lindo fue que no participaron desde un lugar ‘solidario’, sino desde lo artístico. Entraron al estudio como músicos, compartiendo canciones, arreglos y experiencias con total naturalidad. Eso terminó potenciando muchísimo el espíritu del álbum”, exclama..

En cuanto a la “figurita difícil” con la que les gustaría hacer música en un futuro cercano, el director menciona a tres referentes de nuestra música: Abel Pintos, Nahuel Pennisi o Alejandro Lerner.

Todas las canciones

1. Cheques

Javier Malosetti

Lula Bertoldi (Eruca Sativa)

Dizzy Espeche (Coti)



2. Mujer Amante

Adrián Barilari (Rata Blanca)

Richard Rosales (Ráfaga)

3. La Libertad

Walter Piancioli (Los Tipitos)

Coro Gospel Joy

4. Caribe Sur

Vale Acevedo

5. Cabildo y Juramento

Guille Salort (Conociendo Rusia)

6. Rock and Roll y Fiebre

7. Elementos

Martu Brito

Coro Gospel Joy

8. Demoliendo Hoteles

Joaquín Bressan

Fernando Samalea (Charly García / Gustavo Cerati)

9. Carta a los Dos

Coro Gospel Joy

10. El pájaro vio el cielo y se voló

Sol Camila Lugo

11. Qué hacés acá

Mariano Romano

12. Qué ves

Dizzy Espeche (Coti)

Fernando Cifrodelli

13. Tarea Fina

Walter Sidotti (Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota)

14. Cae el Sol

María Sol Quintas

Martín “Vasco” Urionagüena

Todos Hacemos Música

Es una ONG argentina que promueve la inclusión de personas con discapacidad a través de experiencias musicales, producciones discográficas, videoclips y proyectos federales.

Con este quinto álbum, la organización consolida un camino artístico donde la música se convierte en herramienta concreta de transformación social.

Qué ves cuando me ves no es solo un disco de rock nacional. Es una invitación a cambiar la perspectiva. A escuchar antes de juzgar.