Avanza la obra de viviendas del barrio Papa Francisco de Alberti

Con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda digna y fortalecer el rol del Estado presente con obras concretas que resuelvan problemáticas de los bonaerenses, el subadministrador general del Instituto de la Vivienda de la Provincia, Hernán Ralinqueo, visitó junto al intendente de Alberto Jorge Gaute y el senador Germán Lago la obra de 54 viviendas en el barrio Papa Francisco de Alberti que lleva a cabo el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano a cargo de Silvina Batakis.

“Recorrimos estos futuros hogares para familias bonaerenses que son producto de un fuerte trabajo entre el municipio y la Provincia. La planificación y la articulación permite que se avance en obras tan importantes como esta aún en circunstancias difíciles como las que vivimos por culpa de un gobierno Nacional que lamentablemente, por una cuestión de odio, de malicia, ha decidido aplastar a la provincia de Buenos Aires”, afirmó Ralinqueo.

Avanza la obra de construcción de 54 viviendas en Alberti que realiza @BAProvincia por decisión política de @Kicillofok.



Junto al Intendente Jorge Gaute y el Senador @germanlago1 recorrimos estos futuros hogares para familias bonaerenses que son producto de un fuerte trabajo… pic.twitter.com/Z63pF3muFo — Hernán Ralinqueo (@hernanralinqueo) April 23, 2026

En tanto, el jefe comunal Gaute destacó la presencia del Gobierno provincial y la articulación para dar respuesta a los vecinos del distrito con una problemática tan básica como importante que es la casa propia.

Por su parte, Lago aseguró que “en estos tiempos donde intentan convencernos de que la obra pública no transforma realidades o que debe quedar librada a la lógica del mercado, en Alberti, como en tantos distritos del interior de la Provincia, se demuestra lo contrario. A lo largo de los años, esta política habitacional ha cumplido el sueño de la casa propia a familias de todo el Partido, incluyendo con orgullo a nuestros pueblos rurales”.

Características de las viviendas

Las viviendas del nuevo barrio en ejecución, ubicado en la calle Rosa Leda, tendrán una superficie de 60 metros cuadrados y se encuentran en un alto grado de avance de obra.

Vale destacar que, con el fin de reducir el déficit habitacional, en el partido de Alberti, la cartera que conduce Batakis tiene en marcha diez viviendas en la localidad de Plá y seis en Achupallas, además de las 58 casas que ya se entregaron desde 2023.