Abandono vial en el sur bonaerense: productores pagan más tasas y no pueden sacar la cosecha

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) lanzó una dura denuncia por el estado de los caminos rurales en el sur de la provincia de Buenos Aires y advirtió que miles de productores enfrentan serias dificultades para trabajar, mover la producción y sostener la actividad mientras continúan pagando tasas viales en aumento.

El planteo surgió durante una recorrida encabezada por el presidente de la entidad, Lucas Magnano, junto a la consejera Patricia Luke y técnicos de la organización por distintas cooperativas de la región.

En cada encuentro se repitió el mismo reclamo: caminos destruidos, sectores anegados, falta de mantenimiento y ausencia de obras de fondo.

La postura de CONINAGRO

“Esto perjudica al productor y no es un capricho de los productores el reclamo, es una realidad”, afirmó Magnano.

El titular de CONINAGRO fue más allá y apuntó contra la falta de respuestas oficiales. “Muy pocas veces se tiene consideración de parte de quienes tienen que realizar las obras y no las hacen. Los caminos siempre quedan lejos de los primeros puestos de prioridad”.

También dejó una definición directa sobre la presión fiscal que soporta el sector. “Los caminos tienen que estar a la altura de las tasas que se cobran”.

Anegados

Desde las cooperativas visitadas señalaron que en muchos casos sacar la cosecha se vuelve una tarea imposible cuando llueve o cuando los accesos quedan deteriorados por falta de mantenimiento.

En este marco, César Rolandi, presidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Carhué, sostuvo que el principal problema hoy pasa por caminos en mal estado y tasas viales que siguen subiendo sin una mejora visible en la infraestructura.

En la misma línea, Alfredo Sardiña, consejero de la Cooperativa de San Miguel, remarcó la necesidad urgente de contar con caminos transitables y dejar atrás los permanentes anegamientos que afectan a los establecimientos rurales.

Por su parte, Patricia Luke advirtió que el panorama puede agravarse por cuestiones climáticas. “Hay muchos caminos complicados y ante un año que se anticipa con lluvias, podría generar aún más problemas”.

Además recordó que todavía persisten consecuencias de temporales anteriores en la región. “Pasada la inundación que sufrió la ciudad de Bahía Blanca el año pasado, todavía hay puentes que se hicieron de forma provisoria y hoy seguimos con la misma situación”.

El Presidente @lucasmagnano, junto a la Consejera @PatriciaLuke73, culminaron la gira técnica de la entidad por el sur de la provincia de Buenos Aires, visitando la Cooperativa “La Emancipación” y la Cooperativa Agropecuaria Darragueira. 🤝🏻



🎙️Finalizadas las reuniones,… pic.twitter.com/fDiGPam7f0 — CONINAGRO (@CONINAGRO) April 22, 2026

La recorrida de CONINAGRO volvió a poner sobre la mesa un reclamo histórico del interior productivo bonaerense: productores que pagan cada vez más, pero siguen trabajando con caminos rotos y sin respuestas.