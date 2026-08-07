Interés general | 24 abr 2026
Educación superior
Novedoso curso de Comunicación Estratégica y Marca Empleadora
Es una propuesta virtual y sincrónica de la Universidad del Este. Combina contenidos teórico-metodológicos, análisis de casos y espacios de intercambio y debate.
A cinco años de la pandemia, las dinámicas laborales continúan transformándose y reconfigurando el vínculo entre las personas y las organizaciones. En este contexto, la comunicación estratégica y la marca empleadora se consolidan como herramientas fundamentales para atraer talento, fortalecer la cultura interna, generar sentido de pertenencia y proyectar hacia el exterior una propuesta auténtica.
En este marco, la Univerdidad del Este presenta su curso de Comunicación Estratégica y Marca Empleadora. Se trata de un espacio de formación actualizado para comprender el rol central que ocupa la comunicación en el mundo del trabajo actual y en la construcción de una identidad organizacional coherente.
A lo largo del curso se abordarán conceptos clave y se analizará el rol de la comunicación como eje en la experiencia del colaborador y en la Propuesta de Valor al Empleado (PVE), incorporando casos reales, tendencias y herramientas para diseñar estrategias alineadas a los desafíos actuales del mercado laboral.
A cargo de la actividad se encuentran como coordinadores y docentes la licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales María Soledad Mendiondo (posgrado en Comunicación y Ambiente) y el licenciado en Comunicación Social Fernando Rossi (posgrado en Comunicación y Ambiente).
Objetivos generales
El curso tiene como objetivo principal brindar conocimiento teórico-metodológico, habilidades y modelos de intervención para generar una comunicación exitosa con los colaboradores, una marca empleadora atractiva y una transformación organizacional.
Objetivos Específicos
Se espera que los/as egresados/as sean capaces de:
Analizar casos de éxito e identificar conceptos teóricos clave vinculados al campo de la comunicación organizacional y la marca empleadora.
Aplicar herramientas para mejorar el posicionamiento y la reputación de la organización como empleadora en entornos digitales.
Diseñar estrategias y planes de comunicación alineados con las necesidades y demandas del mercado laboral.
Perfil del egresado
Al finalizar el Curso de Comunicación Estratégica y Marca Empleadora, los y las participantes estarán en condiciones de analizar herramientas teórico-conceptuales con enfoque estratégico y desarrollar campañas de marca empleadora en organismos públicos y privados.
Características de la cursada
Comenzará el miércoles 6 de mayo de 2026 y tendrá una carga horaria total de ocho horas reloj, a lo largo de cuatro clases, con modalidad a distancia. La inscripción es a través de ude.edu.ar/extension.
La cursada se desarrollará de manera virtual y sincrónica, con encuentros semanales los días miércoles de 18 a 20 horas.
Cada clase abordará un módulo específico, combinando contenidos teórico-metodológicos, análisis de casos y espacios de intercambio y debate. El dictado se realizará a través del campus virtual de la Universidad del Este.
Destinatarios
Esta capacitación está dirigida a personas que se encuentren desarrollando tareas en áreas de recursos humanos, relaciones públicas, comunicación corporativa y/o marketing organizacional, así como también a quienes deseen profundizar sus conocimientos en comunicación estratégica y marca empleadora.
Requisitos de admisión
– Título secundario completo o de mayor grado académico.
– Conocimientos mínimos de los conceptos a abarcar.