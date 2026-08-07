Novedoso curso de Comunicación Estratégica y Marca Empleadora

A cinco años de la pandemia, las dinámicas laborales continúan transformándose y reconfigurando el vínculo entre las personas y las organizaciones. En este contexto, la comunicación estratégica y la marca empleadora se consolidan como herramientas fundamentales para atraer talento, fortalecer la cultura interna, generar sentido de pertenencia y proyectar hacia el exterior una propuesta auténtica.

En este marco, la Univerdidad del Este presenta su curso de Comunicación Estratégica y Marca Empleadora. Se trata de un espacio de formación actualizado para comprender el rol central que ocupa la comunicación en el mundo del trabajo actual y en la construcción de una identidad organizacional coherente.

A lo largo del curso se abordarán conceptos clave y se analizará el rol de la comunicación como eje en la experiencia del colaborador y en la Propuesta de Valor al Empleado (PVE), incorporando casos reales, tendencias y herramientas para diseñar estrategias alineadas a los desafíos actuales del mercado laboral.

A cargo de la actividad se encuentran como coordinadores y docentes la licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales María Soledad Mendiondo (posgrado en Comunicación y Ambiente) y el licenciado en Comunicación Social Fernando Rossi (posgrado en Comunicación y Ambiente).

Objetivos generales

El curso tiene como objetivo principal brindar conocimiento teórico-metodológico, habilidades y modelos de intervención para generar una comunicación exitosa con los colaboradores, una marca empleadora atractiva y una transformación organizacional.

Objetivos Específicos

Se espera que los/as egresados/as sean capaces de:

Analizar casos de éxito e identificar conceptos teóricos clave vinculados al campo de la comunicación organizacional y la marca empleadora.

Aplicar herramientas para mejorar el posicionamiento y la reputación de la organización como empleadora en entornos digitales.

Diseñar estrategias y planes de comunicación alineados con las necesidades y demandas del mercado laboral.

Perfil del egresado

Al finalizar el Curso de Comunicación Estratégica y Marca Empleadora, los y las participantes estarán en condiciones de analizar herramientas teórico-conceptuales con enfoque estratégico y desarrollar campañas de marca empleadora en organismos públicos y privados.

Características de la cursada

Comenzará el miércoles 6 de mayo de 2026 y tendrá una carga horaria total de ocho horas reloj, a lo largo de cuatro clases, con modalidad a distancia. La inscripción es a través de ude.edu.ar/extension.

La cursada se desarrollará de manera virtual y sincrónica, con encuentros semanales los días miércoles de 18 a 20 horas.

Cada clase abordará un módulo específico, combinando contenidos teórico-metodológicos, análisis de casos y espacios de intercambio y debate. El dictado se realizará a través del campus virtual de la Universidad del Este.

Destinatarios

Esta capacitación está dirigida a personas que se encuentren desarrollando tareas en áreas de recursos humanos, relaciones públicas, comunicación corporativa y/o marketing organizacional, así como también a quienes deseen profundizar sus conocimientos en comunicación estratégica y marca empleadora.

Requisitos de admisión

– Título secundario completo o de mayor grado académico.

– Conocimientos mínimos de los conceptos a abarcar.