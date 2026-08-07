EDELAP impulsa programa de formación en habilidades digitales para jóvenes

La Empresa Distribuidora La Plata (EDELAP) anunció una nueva edición de su programa de formación “Ciudadanía Digital y Proyectos de Vida”, una propuesta dirigida a estudiantes del último año de escuelas secundarias que busca acompañarlos en el desarrollo de habilidades clave para su futuro.

El curso propone fomentar un uso responsable y seguro de las tecnologías digitales, promoviendo una mirada crítica y proactiva sobre el entorno digital, brindando herramientas concretas para su inserción en el mundo laboral.

Triple impacto

La iniciativa se desarrolla en alianza con Fundación Compromiso y Potrero Digital, y forma parte del Plan de Triple Impacto de la compañía con ejes en la educación y el desarrollo de la comunidad en la que brinda servicio.

La capacitación se dicta en el Centro de Formación de Edelap, ubicado en el casco urbano de la ciudad, un espacio pensado para promover la inclusión digital, potenciar talentos y generar nuevas oportunidades de aprendizaje para los vecinos.

Inscripciones

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cupos son limitados. Para participar o conocer más, se puede ingresar en el siguiente link.