martes 28 de abril de 2026 - Edición Nº4420

Municipios | 24 abr 2026

Clima furioso

Nivel de alerta “amarillo” por vientos para el domingo en La Plata

Se esperan ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora. El fenómeno estará acompañado por chaparrones.

Para quedarse en casa.
TAGS: LA PLATA, CLIMA, VIENTOS, ALERTA AMARILLO, CHAPARRONES

La Municipalidad de La Plata estableció el Nivel de Atención del Riesgo “amarillo” por vientos para este domingo en la capital bonaerense. “Durante la mañana del 26 de abril el viento rotará al sudoeste con ráfagas, intensificándose hacia la tarde”, detalla el último parte hidrometeorológico de la comuna.

Y precisa que “se esperan ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora” y que “el fenómeno estará acompañado por chaparrones”.

Frente a esta situación, se pusieron en marcha trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

Recomendaciones y vías de comunicación

En este contexto, se recomienda evitar circular por la vía pública y permanecer en un lugar seguro mientras se desarrolle el fenómeno climático. En caso de tener que circular en vehículo, es aconsejable hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas.

También se sugiere mantenerse alejado de árboles y postes de luz, retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas y no sacar los residuos.

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X “ClimaMLP”. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.

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