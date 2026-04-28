Nivel de alerta “amarillo” por vientos para el domingo en La Plata

La Municipalidad de La Plata estableció el Nivel de Atención del Riesgo “amarillo” por vientos para este domingo en la capital bonaerense. “Durante la mañana del 26 de abril el viento rotará al sudoeste con ráfagas, intensificándose hacia la tarde”, detalla el último parte hidrometeorológico de la comuna.

Y precisa que “se esperan ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora” y que “el fenómeno estará acompañado por chaparrones”.

09:30 h > Atención La Plata ⚠️

Durante la mañana del domingo 26, el viento rotará al sudoeste con ráfagas, intensificándose hacia la tarde.

Se esperan ráfagas de 60 a 70 km/h.

🟡 Nivel de Atención del Riesgo: amarillo.

El fenómeno estará acompañado por chaparrones. pic.twitter.com/ZQrsXoEbAZ — Clima La Plata (@ClimaMLP) April 24, 2026

Frente a esta situación, se pusieron en marcha trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

Recomendaciones y vías de comunicación

En este contexto, se recomienda evitar circular por la vía pública y permanecer en un lugar seguro mientras se desarrolle el fenómeno climático. En caso de tener que circular en vehículo, es aconsejable hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas.

También se sugiere mantenerse alejado de árboles y postes de luz, retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas y no sacar los residuos.

El pronóstico para La Plata>



VIE: Cielo despejado, fresco a templado. Vientos leves del noreste.

9°C/23°C



SÁB: Cielo algo nublado, fresco a templado. Vientos leves del norte.

13°C/23°C



DOM: Cielo nublado, chaparrones. Ventoso del sudoeste con ráfagas fuertes.

12°C/17°C — Clima La Plata (@ClimaMLP) April 24, 2026

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X “ClimaMLP”. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.