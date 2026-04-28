En un importante operativo desplegado por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, la Policía logró detener a Fabián Jesús Bravo, alias “El Gordo Pei”, señalado como uno de los narcotraficantes más buscados de la zona norte del conurbano bonaerense. Junto a él también fue arrestada su pareja, Joana Giménez.

La captura se concretó este miércoles en el marco de una causa tramitada por la UFI N°7 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la fiscal Alejandra Maico, donde ambos permanecían prófugos acusados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas agravadas.

La investigación

Según informaron fuentes oficiales, la investigación demandó semanas de tareas encubiertas, seguimientos e inteligencia criminal para determinar el paradero del jefe narco, quien cambiaba constantemente de domicilio para evitar ser localizado.

Los pesquisas establecieron que la organización liderada por Bravo operaba con una estructura jerárquica y funciones específicas entre sus miembros. Entre las maniobras detectadas figuraban la administración de puntos de venta de droga, distribución de estupefacientes y acopio en inmuebles utilizados como bunkers.

#GolpeAlDelito 🚨 Cayó “El Gordo Pei”, el narco más buscado de San Martín



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Además, los investigadores remarcaron que la banda imponía un fuerte control territorial mediante amenazas, intimidaciones y el uso sistemático de armas de fuego, generando temor entre vecinos para asegurar el dominio de las zonas de comercialización.

El quiebre

La pesquisa tuvo un punto clave el 1 de abril, cuando personal policial interceptó un Chevrolet Cruze gris en la intersección de Primero de Agosto y Beruti, en José León Suárez. Allí fue detenido Iván Abel Bravo, sobrino del prófugo, a quien le secuestraron una pistola Glock calibre 9 milímetros con numeración suprimida, municiones, dinero en efectivo, drogas y un teléfono celular.

A partir de ese procedimiento se conformó una comisión especial que profundizó el seguimiento sobre el entorno familiar y delictivo del principal acusado.

En una primera etapa, los investigadores descartaron que Bravo se ocultara en Bella Vista, provincia de Corrientes. Luego comprobaron que se movía entre viviendas alquiladas de manera temporaria en Moreno y General Rodríguez, hasta detectar una permanencia más estable en el barrio Martín Fierro.

Las detenciones

Con vigilancia encubierta se identificó finalmente la casa donde se refugiaban Bravo y Giménez junto a sus hijos menores de edad.

Durante el operativo final, Joana Giménez salió del inmueble e intentó escapar al advertir la presencia policial, aunque fue rápidamente reducida. Instantes después, los efectivos irrumpieron en la vivienda y arrestaron a “El Gordo Pei”, quien opuso resistencia antes de ser neutralizado.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia. Las autoridades destacaron que con las detenciones se logró desarticular el núcleo operativo central de una organización que sembraba violencia y temor en San Martín y alrededores.