“Patético”: Carlos Bianco cruzó a Mayra Mendoza por ironizar sobre su urgencia médica

En el marco de un contexto de relación rota entre el kirchnerismo y el kicillofismo, una nuevo episodio agudizó la interna. Se trata de un mensaje de la intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, apuntando contra el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien sufrió un contratiempo de salud durante la gira española del gobernador Axel Kicillof.

El mensaje de la discordia

“Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa”, ironizó la diputada provincia de Unión por la Patria en un mensaje grupal de WhatsApp, luego viralizado.

Y sentenció: “Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido humano que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.

La respuesta

“Es un mensaje interno en un grupo de WhatsApp que tenemos con los intendentes. De hecho, era un grupo desactualizado, porque en ese grupo todavía hay algunos compañeros que dejaron de ser intendentes y que todavía estaban en el grupo. Yo no quiero referirme mucho porque me pareció bastante penoso y patético todo el evento, toda la situación. Y mucho más que después se haya filtrado a la prensa”, puntualizó Bianco.

En tanto, aclaró que “el gobernador nos pidió que no nos metamos en ninguna interna. Y eso es lo que yo tengo que hacer como instrucción. Pero como regla general de comportamiento mío, tomo las cosas como de quién viene porque muchas veces lo que se dice habla más de la persona que lo dice que de la situación a la que se refiere”.

“Yo solo discuto con argumentos y con respeto. Cuando no hay ni argumentos ni respeto, ni me pongo a discutir. Yo prefiero quedarme con cientos y cientos de personas que realmente me sorprendieron porque me escribieron a mis redes, al WhatsApp, realmente preocupadas”, acotó el funcionario en declaraciones a Radio La Red.

Carlos Bianco , Ministro de Gobierno de PBA, pasó por #Vilouta910 con @pviloutaoficial y habló sobre la interna del peronismo.



🎧 AM 910

📱 APP: La Red

🖥️ https://t.co/AuI07f8u0b

▶️ YouTube: Radio La Red pic.twitter.com/xusFb2BobC — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) April 24, 2026

“Personas que uno no conoce, además, preocupadas por la situación, porque más allá de que no fue una cuestión grave, es una apendicitis y no es lindo ni cómodo estar a 12 mil kilómetros de la casa de uno y tener un problema médico, una intervención, estar solo allá”, reprochó.

“Uno se descompone y se enferma. No es que yo planifiqué y dije: ‘Voy a ir a Barcelona a este congreso a acompañar al gobernador y de paso me hago una cirugía estética’”, sumó.

La urgencia médica

“Me agarró una apendicitis y los médicos me dijeron: ‘no podés subir al avión, te tenés que operar acá’. Y la verdad que no es lindo ni cómodo. Tampoco es grave, porque es una operación leve, pero no fue cómodo. Me quedo, inclusive, con los dirigentes de la oposición que mostraron más don de persona que algunos compañeros”, inistió.

En ese sentido, enumeró: “Dirigentes de la oposición que me llamaron preocupados, que me escribieron preocupados; los intendentes radicales, (el ex intendente PRO de Lanús) Néstor Grindetti, (el diputado libertario) Sebastián Pareja, que les agradezco muchísimo más allá de los compañeros y de los intendentes compañeros”.