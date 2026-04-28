Volcán de ñoquis y otras alternativas para el ritual del día 29

En Palermo, Rioba presenta una acción especial en el marco de los tradicionales ñoquis del 29. El bodegón moderno que basa su carta en la cocina porteña de impronta casera, los platos abundantes y el consumo compartido, extiende la celebración a lo largo de una semana, del 27 de abril al 3 de mayo.

En ese contexto, lanza el “Volcán de ñoquis”, una preparación que reúne ñoquis con salsa fileto, tomates confitados y una fondue de queso —mozzarella, parmesano y fontina —, en línea con el perfil de recetas clásicas que caracteriza al lugar. La propuesta se presenta como una opción pensada para disfrutar durante toda la jornada.

El plato tiene un valor de $ 25.000 e incluye bebida a elección (agua o gaseosa). Además, quienes opten por sumar un postre —no incluido en la promoción— recibirán un café de cortesía al finalizar, completando la experiencia gastronómica.

Con esta iniciativa, Rioba Bodegón suma una nueva acción dentro de su calendario, reforzando su posicionamiento como un restaurante porteño actual que recupera tradiciones de la cocina local en un formato adaptado a las dinámicas actuales de consumo.

Receta de la nonna en “La Parolaccia”

Al llegar el 29 de cada mes, en Argentina se renueva una costumbre gastronómica muy arraigada: comer ñoquis. La costumbre, heredada de la inmigración italiana, indica además colocar un billete debajo del plato como símbolo de prosperidad y buena fortuna para el mes que comienza.

En este contexto, La Parolaccia se presenta como uno de los espacios donde esta preparación ocupa un lugar destacado dentro de su propuesta gastronómica. Con casi tres décadas de trayectoria, el restaurante se consolidó como un clásico de la cocina italiana y mediterránea en Buenos Aires.

Las pastas son protagonistas en su carta, que reúne diferentes variedades entre pastas frescas elaboradas de forma artesanal en el local y pasta seca italiana. Dentro de esta propuesta los gnocchi caseros elaborados con la receta tradicional de la “nonna” se destacan entre los platos más elegidos. Entre ellos se encuentran los gnocchi di patate bolognese, con salsa pomodoro y carne de ternera, preparados con papa, amasados a mano y pasados por rizador para formar las típicas canaletas que permiten que la salsa se adhiera mejor.

Otra de las especialidades es el gnocchi soufflé La Parolaccia , uno de los más pedidos de la casa. Se trata de ñoquis de espinaca gratinados con ave, crema, champignon, pesto, jamón cocido y parmesano. La carta también incluye otras variantes como los gnocchi di patate gorgonzola, servidos con salsa de queso azul y crema.

La experiencia se completa con una cava que reúne más de 60 etiquetas de vinos para acompañar sus platos, disponibles para disfrutar en todas sus sedes.

A la parisienne con pollo a la parrilla en “Carmen”

En una nueva edición del ritual del 29, Carmen presenta un plato fuera de carta pensado para una sola noche: miércoles 29 de abril , durante el servicio nocturno. La propuesta pone en el centro a los tradicionales gnocchi, esta vez en una versión que cruza una técnica clásica y el diferencial que define a la casa.

La receta combina ñoquis caseros con una salsa parisienne de base cremosa, jamón salteado y champiñones, pero encuentra su rasgo distintivo en el tratamiento del pollo: previamente cocido a la parrilla , suma una capa de sabor intensa, con notas ahumadas que atraviesan toda la preparación. Ese contraste entre la suavidad de la crema y el carácter del fuego da como resultado un plato equilibrado, profundo y con identidad propia.

La propuesta lleva la impronta de Nacho Feibelmann, quien desarrolla en Carmen una cocina donde las pastas frescas dialogan con técnicas poco habituales en este tipo de espacios, incorporando el fuego como un elemento central en la construcción del sabor.

El entorno acompaña la experiencia: un salón cálido, un deck que conecta con el ritmo del barrio y un jardín interno que invita a disfrutar con mayor intimidad, ideal para detener el tiempo y celebrar una cena extendida.

Disponible únicamente esa noche, esta alternativa fuera de carta reafirma el espíritu de Carmen: reinterpretar los clásicos desde una mirada contemporánea, donde cada detalle —del producto al método de cocción— suma carácter y profundidad a la mesa.