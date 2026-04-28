Gran desfile de mascotas en La Plata: Cuándo es, dónde y qué se podrá hacer

La ciudad de La Plata volverá a reunir a familias y mascotas en un encuentro especial que combina diversión, comunidad y conciencia. El evento tendrá lugar el próximo domingo 26 de abril a las 15:30 horas en la Plaza Azcuénaga (19 y 44), con entrada libre y gratuita.

El evento, organizado por la Feria Manos Platenses, cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata e invita a participar de una jornada que celebra el vínculo entre las personas y sus animales de compañía, promoviendo el cuidado responsable y el encuentro comunitario.

Además del desfile, la jornada incluirá un espacio de adopción responsable, vacunación gratuita para perros y gatos y concientización sobre bienestar animal, con la participación de Rescatistas La Plata y el veterinario Martín Vera quien brindará charlas sobre comportamiento canino y primeros auxilios en mascotas para sus mascotas.

Quienes deseen participar del desfile con su mascota pueden inscribirse previamente a través del siguiente formulario: https://forms.gle/ tUvE2wydcAtC23vJ9.

La Feria Manos Platenses de Plaza Azcuénaga, un programa de Economía Social y Desarrollo Sustentable, es reconocida por promover el trabajo artesanal y emprendedor local. La misma abre sus puertas desde las 11:00 horas con una amplia propuesta de artesanías, gastronomía y espectáculos, consolidándose como un punto de encuentro familiar y cultural en la ciudad.