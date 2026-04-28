Boom de autos eléctricos en Argentina: los patentamientos crecieron más de un 300 % en el inicio de 2026

El mercado de la movilidad sustentable en Argentina alcanzó un hito sin precedentes durante el primer trimestre de 2026. Según los datos oficiales del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), perteneciente a ACARA, se patentaron un total de 19.867 vehículos con motorización alternativa. Esta cifra representa un salto exponencial del 313,2% en comparación con el mismo período de 2025, cuando apenas se habían registrado 4.808 unidades en todo el país.

Este crecimiento consolidado marca el mayor registro histórico desde que las tecnologías de electromovilidad desembarcaron en el territorio nacional. El fenómeno responde a una combinación de factores que incluyen una mayor conciencia ambiental, el ahorro en combustible y, fundamentalmente, un cambio en las condiciones de acceso a estos modelos por la vía de la importación.

El Ford Territory desplaza a Toyota del podio

Una de las grandes sorpresas del informe trimestral es el cambio de liderazgo en el ranking de ventas. El modelo Ford Territory (HEV) se posicionó como el vehículo más patentado del segmento con 2.392 unidades entregadas, logrando una participación del 12% sobre el mercado total de bajas emisiones. De esta manera, el SUV de la marca del óvalo logró superar al Toyota Corolla Cross, el modelo que históricamente había encabezado los informes de patentamientos en el país.

El análisis por tipo de tecnología muestra que la tendencia alcista es generalizada en todos los subsegmentos del mercado. Los híbridos no enchufables (HEV) lideraron el crecimiento con 8.090 unidades adicionales, seguidos por los híbridos enchufables (PHEV) que sumaron 3.424 patentamientos. Por su parte, los vehículos Mild Hybrid (MHEV) crecieron en 2.072 unidades y los modelos 100% eléctricos (BEV) registraros un incremento de 1.473 unidades respecto al año anterior.

Incentivos arancelarios y ampliación de la oferta

El principal motor detrás de este salto cuantitativo es el nuevo marco normativo establecido por el Gobierno Nacional. El Decreto 49/2025 resultó ser una pieza clave para incentivar el consumo, al fijar condiciones preferenciales para el ingreso de unidades desde el exterior. Específicamente, la norma establece un arancel de 0% para la importación de vehículos de Extrazona que tengan un valor FOB máximo de 16 mil dólares, lo que permitió reducir significativamente el precio de venta al público en los concesionarios.

Acompañando este beneficio impositivo, las automotrices han diversificado notablemente su cartera de productos en el país. Mientras que en los primeros tres meses de 2025 la oferta estaba limitada a 81 variedades de modelos, para este primer trimestre de 2026 la disponibilidad saltó a 121 modelos disponibles. Esta mayor competencia y variedad de gamas permitió que los consumidores argentinos encuentren opciones más ajustadas a sus presupuestos y necesidades, consolidando a la movilidad eléctrica como una realidad irreversible en las calles locales.