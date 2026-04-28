Malvinas: el Gobierno redobló el reclamo de soberanía ante el quiebre entre Estados Unidos y el Reino Unido

La disputa por las Islas Malvinas se reinstaló este viernes en el centro de la escena geopolítica mundial. Una filtración del Pentágono, difundida por la agencia Reuters, reveló que la administración de Donald Trump analiza dejar de respaldar la postura británica sobre el archipiélago. El giro de Estados Unidos funcionaría como una represalia contra el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, por su falta de apoyo militar en el conflicto con Irán.

Ante este escenario de fractura entre las potencias de la OTAN, el Gobierno nacional reaccionó con rapidez para fortalecer la posición argentina. El quiebre de la histórica alianza anglo-estadounidense abrió una ventana de oportunidad que el Poder Ejecutivo busca capitalizar mediante una ofensiva diplomática sin precedentes en los últimos años.

La contundente definición de Javier Milei

El presidente Javier Milei fue el encargado de fijar la postura oficial del Estado argentino frente al nuevo tablero internacional. A través de un mensaje directo, el mandatario ratificó la vigencia del reclamo constitucional y el compromiso de su gestión con la integridad territorial del país.

"Las Malvinas fueron, son y serán siempre Argentina", afirmó Javier Milei, logrando un fuerte impacto en la agenda pública. Para el jefe de Estado, la posibilidad de que Estados Unidos modifique su rol de mediador o aliado británico representa un avance clave en la estrategia de inserción internacional que lleva adelante su gobierno para recuperar el protagonismo en el Atlántico Sur.

El rechazo del canciller Pablo Quirno al colonialismo

En sintonía con las palabras del Presidente, el canciller Pablo Quirno emitió una serie de declaraciones para reforzar la base jurídica del reclamo. Desde el Palacio San Martín, el titular de la cartera diplomática cuestionó la legitimidad de la administración británica en las islas y calificó la situación actual como un resabio del siglo XIX que debe terminar.

Ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich… — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 24, 2026

Pablo Quirno fue tajante al definir la presencia de Londres en el archipiélago como un "acto de fuerza colonial" que la Argentina no dejará de denunciar ante los organismos internacionales. Según el canciller, el país está preparado para iniciar un diálogo serio que reconozca los derechos soberanos argentinos, aprovechando que el mundo asiste hoy a una reconfiguración de las lealtades entre las grandes potencias.

Incertidumbre en Londres por el factor Trump

Mientras tanto, en el Reino Unido la noticia generó un clima de nerviosismo. Aunque desde Londres intentaron minimizar la filtración apelando al referéndum de los isleños, el silencio de la administración de Donald Trump sobre la veracidad del informe del Pentágono alimenta la preocupación británica.

La crisis entre Washington y Londres por la estrategia militar en Medio Oriente ha dejado al descubierto que el apoyo por Malvinas ya no sería incondicional. Para el Gobierno argentino, este viernes marca un punto de inflexión donde la firmeza del reclamo nacional vuelve a ocupar un lugar prioritario en la discusión global sobre soberanía y colonialismo.