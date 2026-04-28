Diferencias en el Frente de Izquierda: “Myriam Bregman y el PTS hacen un acto aparte”

El próximo viernes 1, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Partido Obrero (PO) e Izquierda Socialista (IS), fuerzas integrantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, realizarán un acto central por el Día del Trabajador en la histórica Plaza de Mayo.

Al respecto, Alejandro Bodart, dirigente del MST, quien será orador en el acto, dijo que “vamos hacia un gran acto el 1° de mayo, en un momento del país donde el gobierno está perdiendo apoyo y van creciendo los reclamos obreros y populares, luchas genuinas que desde Plaza de Mayo convocaremos a apoyar y coordinar”.

“Y a la vez hay un tema político central; nuestro Frente de Izquierda viene creciendo, recogiendo más apoyo como todas las encuestas lo están demostrando”, enfatizó.

Diferencias en el FIT

“Lamentablemente a este acto no viene Myriam Bregman ni los compañeros del PTS que han decidido hacer un acto aparte, lo cual es un error, cuando hace falta unidad y postular de conjunto al Frente de Izquierda”, lamentó Bodart.

Así las cosas, sostuvo que “tenemos que superar esta diferencia y al otro día del acto juntarnos a debatir en unidad como salir a impulsar mucho más el avance de la izquierda y de nuestro frente”.

“Myriam, que aparece muy bien ubicada como referente del FIT-U, tiene que encabezar una gran convocatoria que ayude a postularnos de conjunto, porque el Frente de Izquierda puede ir transformándose en una opción de gobierno si salimos ofensivamente y unidos a ganar el apoyo de millones de trabajadores y jóvenes y a ofrecerles una alternativa donde puedan organizarse”, exhortó el exdiputado porteño.

Finalmente, evaluó que “es un debate central, por eso le hemos enviado una carta a la dirección del PTS, para que nos reunamos, evaluemos en común todas estas cosas e impulsemos iniciativas comunes que fortalezcan esta unidad de la izquierda que puede crecer mucho más”.