Ya son 700 las propiedades recuperadas en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires recuperó cinco casas en el barrio de Villa Mitre, a pocas cuadras de la cancha de Argentinos Juniors, y ya son 700 las propiedades usurpadas que fueron devueltas a sus legítimos dueños durante la actual gestión.

Los PH, desde San Blas 1972 hasta Andrés Lamas 2097, habían sido tomados en el año 2000, tenían problemas estructurales y eran señalado por los vecinos como un aguantadero. La Guardia de Auxilio los clausuró por riesgo de derrumbes.

Desde 2009 tenía sentencia firme de desalojo. El lugar se clausuró por pedido de la fiscal Nancy Haron, que avaló el desalojo y el ingreso de la Policía de la Ciudad a las casas.

“Querían hacernos vivir como en lo peor del conurbano, querían hacernos creer que usurpar una casa y arruinarle la vida a una familia no tenía consecuencias y que las víctimas eran los okupas. Querían que naturalicemos el desorden”, enfatizó Macri desde el lugar de los hechos, donde se reunió con el heredero de los PH, Emiliano Wolters. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía porteña, Diego Casaló.

Otra vez un kirchnerista defendiendo okupas.



Apareció el Pitu Salvatierra a defender a los que usurpaban una propiedad. Por si no le quedó claro: esto acá no va. Si quieren hacer cualquier cosa, que crucen la General Paz.



700 propiedades recuperadas.

Ley y orden. pic.twitter.com/FeGAHF7dQ7 — Jorge Macri (@jorgemacri) April 24, 2026

Y recalcó: “Que nos resignemos. Acá la propiedad privada se respeta y la ley se cumple. Recuperamos 700 propiedades y se las devolvimos a sus dueños: bienvenidos a la Ciudad de los porteños de bien”.

El historial de las propiedades

Las cinco propiedades pertenecen a un mismo dueño y tienen un largo historial de usurpaciones y litigios judiciales impulsados para lograr su liberación. En 1998, la propietaria había permitido que viviera una empleada, pero los okupas intrusaron la propiedad y decían que la empleada era inquilina.

“Las propiedades que recuperamos estaban ocupadas por gente que no sólo está quitando a una familia lo que es propio, sino que, además, instala el mal en el barrio. Este fue un desalojo complejo, con muchos delincuentes viviendo adentro, gente con antecedentes que el propio barrio pedía que los saquemos”, sumó el alcade.

Luego aclaró que “no recibimos una Ciudad todo lo ordenada que nos hubiera gustado y nos estamos ocupando de ordenarla como corresponde”.

Mientras se llevaba adelante el operativo, la Red de Atención censó a las personas que estaban en el interior de las casas para ofrecerles soluciones habitacionales.

Otros edificios recuperados

La Casa Blaquier, en el casco histórico; la “Casona” de Costanera Sur; la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya; un edificio de gran valor arquitectónico y patrimonial en San Nicolás, en Tucumán al 1700, diseñado por Arturo Prins; una parte del Mercado de Bonpland y la “casa violeta” de Palermo son otros inmuebles devueltos a sus legítimos dueños. Algunos de ellos estuvieron intrusados durante más de 30, 40 y hasta 50 años.

En uno de los predios recuperados, en la avenida La Plata 2253, que estuvo usurpado por más de 20 años, el Gobierno porteño construirá un edificio de departamentos destinado a la clase media y policías de la Ciudad. Usará fondos del Instituto de la Vivienda que antes se destinaban a la urbanización de villas, y una línea de créditos hipotecarios del Banco Ciudad.