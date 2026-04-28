Joya de Quentin Tarantino gratis y en el cine: función especial de “Kill Bill”

El jueves 30 de abril, a las 18 horas, tendrá lugar en el Cine York de Vicente López (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos), una función especial de Kill Bill, de Quentin Tarantino, con entrada gratuita por orden de llegada.

El gran guiñol de Quentin Tarantino -lo que es decir- llega en su versión colosal: completita y con escenas nuevas, y con aquella famosa masacre a puro color.

La oda de Tarantino al cine cool que corre por sus venas y a una Uma Thurman que se recibe de gloria de la historia del cine llega al York. Solo les queda escuchar una y otra vez nuevamente la banda de sonido.

La película

Después de ser traicionada, herida de muerte y dada por muerta en su propio ensayo de boda, La Novia — Beatrix Kiddo — despierta de un largo coma y emprende un implacable viaje de venganza contra Bill y los demás miembros del Escuadrón de Asesinato Viper Letal.

Esta versión unificada combina Kill Bill: Vol. 1 y Vol. 2 en un solo relato continuo, con secuencias inéditas — incluyendo una nueva animación — y restauraciones que revelan la historia tal como Quentin Tarantino siempre la concibió.





Tarantino quería contar su Cenicienta, su gran cuento de hadas ultraviolento y ultrapop. Las referencias se apilan así como se abren arterias: Kill Bill tomó la historia del cine por asalto y la hizo explotar en esquirlas de colores, de homenajes, de saturaciones, de una felicidad nacida de una venganza personal. Todo Tarantino bien apretado, artificial y, por eso mismo, espectacular. Aquí finalmente su versión completa, con escenas antes no vistas y, claro, con Gogo Yubari.

Usina Lumiton

Lumiton renace en el año 2015, y se desempeña bajo la gestión de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Vicente López. La sede del museo se encuentra ubicada en la Casa de las Estrellas, por la que pasaron las figuras de la época dorada del cine argentino y donde nació la industria cinematográfica nacional. Se encuentra ubicada en el Museo Lumiton, en Munro, Vicente López, Ciudad del Cine UNESCO.

Lumiton realiza y cura ciclos para distintos espacios del Municipio (Cine York, Centro Cultural Munro). Lleva a cabo talleres de formación e iniciación al cine, y programas culturales para la comunidad.

El Museo se dedica a preservar y difundir la historia de los Estudios Lumiton y del cine argentino, y cuenta con una muestra permanente sobre la historia de Lumiton, además se dedica a restaurar archivos fílmicos, digitales y papel, mediante las acciones del Archivo Lumiton.