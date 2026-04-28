Pamela Pombo difundió videos contra Patricio Albacete: el caso avanza

Un fuerte caso de violencia de género sacude al ámbito mediático y deportivo. Pamela Pombo denunció penalmente a su expareja, el exrugbier de Los Pumas Patricio Albacete, y difundió videos donde se registran momentos de extrema violencia.

La modelo decidió hacer pública la situación a través de sus redes sociales, donde compartió material audiovisual que, según explicó, refleja episodios ocurridos durante la convivencia. En esas imágenes se lo ve al exdeportista en actitudes agresivas dentro del ámbito doméstico.

Según trascendió, la relación había comenzado con una boda reciente, pero el vínculo se deterioró rápidamente en pocas semanas. Pombo aseguró que intentó sostener la relación incluso con terapia de pareja, aunque la situación fue escalando hasta episodios de violencia física cada vez más graves.

En su denuncia, la fisicoculturista relató un hecho reciente que habría sido determinante: un intento de asfixia que derivó en la acusación por tentativa de homicidio.

La causa ya está en manos de la Justicia, que dispuso una serie de medidas de protección para la denunciante, entre ellas una restricción de acercamiento, un botón antipánico y la orden para que el acusado abandone el domicilio familiar.

Mientras avanza la investigación, Pombo cuenta con asistencia legal y psicológica. El caso generó fuerte repercusión y vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia de género, incluso en entornos de alta exposición pública.