Franco Colapinto y Alpine: el video editado por una mención a Malvinas

Una nueva polémica sacude al mundo de la Fórmula 1 y tiene como protagonista a Franco Colapinto. La escudería Alpine F1 Team quedó en el centro de las críticas luego de editar y volver a publicar un video en el que el piloto argentino mencionaba a las Islas Malvinas.

El contenido original mostraba a Colapinto cantando una canción vinculada a la Selección argentina, en la que se hacía referencia a las Malvinas. Sin embargo, poco después de su publicación, el equipo eliminó ese material y subió una nueva versión con ese fragmento recortado.

La decisión no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios argentinos cuestionaron la medida y la consideraron una falta de respeto.

El contexto tampoco es menor: aunque Alpine es una escudería de origen francés, su base operativa está en el Reino Unido, un punto sensible cuando se trata de la histórica disputa por las islas.

Mientras tanto, Colapinto se encuentra en la Argentina, donde participará de una exhibición especial a bordo de un monoplaza histórico, lo que mantiene su nombre en el centro de la escena tanto dentro como fuera de la pista.

La situación abre nuevamente el debate sobre el rol de los equipos internacionales frente a cuestiones políticas y culturales, especialmente cuando involucran a figuras con fuerte identidad nacional.