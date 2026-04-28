Nicole Neumann se ausentó del 15 de Allegra Cubero: qué hizo en Neuquén

La fiesta de 15 de Allegra Cubero, uno de los eventos más esperados del entorno mediático, terminó envuelta en rumores y tensiones familiares. En ese contexto, la gran ausencia fue la de Nicole Neumann, quien decidió no asistir y tomar distancia del foco mediático.

Lejos del evento, la modelo viajó hacia el sur del país junto a su hijo Cruz Urcera. A través de sus redes sociales, compartió imágenes del traslado y dejó ver un clima completamente distinto: tranquilidad, intimidad y tiempo en familia. El destino elegido fue Neuquén, un lugar habitual para ella cuando busca desconectarse.

La decisión no pasó desapercibida. Mientras la celebración avanzaba, comenzaron a circular versiones sobre internas familiares y diferencias en la organización del evento. La filtración de detalles y comentarios en redes sumaron tensión a una noche que, en principio, estaba pensada para ser solo un festejo.

En paralelo, la postura de Neumann fue clara: evitar declaraciones públicas y no alimentar la polémica. Su ausencia, sin embargo, terminó reforzando la idea de una distancia que ya venía generando ruido en el entorno.

Así, mientras Allegra vivía su noche especial rodeada de invitados y emociones, la modelo optó por correrse del centro de la escena. Una decisión que bajó el tono en lo inmediato, pero que no logró apagar del todo las especulaciones sobre el vínculo familiar.