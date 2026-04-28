La Plata: una mujer de 66 años fue internada tras un vuelco en City Bell

Un fuerte accidente de tránsito sacudió este sábado a City Bell, donde un choque entre dos autos terminó con uno de los vehículos volcado y una mujer herida. El hecho ocurrió en la intersección de Camino Centenario y calle 450, un punto clave de circulación en la zona norte de La Plata.

Según las primeras informaciones, por causas que aún se intentan establecer, un Citroën DS3 y un Fiat Cronos colisionaron de manera violenta. Producto del impacto, el primero de los vehículos terminó dado vuelta sobre la calzada, generando una escena de alto riesgo y complicaciones en el tránsito.

La conductora del DS3, una mujer de 66 años, sufrió politraumatismos y debió ser asistida en el lugar por personal del SAME. Luego fue trasladada al Hospital San Roque de Gonnet, donde quedó en observación para una mejor evaluación médica. De acuerdo a lo informado, se encontraba consciente al momento de la derivación.

En tanto, el otro conductor involucrado, un hombre de 56 años oriundo de Villa Elisa, resultó ileso y no necesitó atención médica.

El operativo policial incluyó el trabajo del Comando de Patrullas y peritos accidentológicos, que buscan determinar la mecánica del choque: velocidades, prioridad de paso y posibles responsabilidades. La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó en manos de la Justicia platense.

El episodio generó demoras en una de las arterias más utilizadas de la región. Vecinos de la zona volvieron a advertir sobre la peligrosidad del cruce y reclamaron mayores controles para evitar nuevos accidentes.