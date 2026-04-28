Teto Medina y un avance en su tratamiento: qué le dijeron sobre el hígado

A través de sus redes sociales, el artista relató que recientemente visitó al cirujano para evaluar una posible intervención en el hígado, pero recibió una noticia alentadora. “Con mucha alegría me dijeron que no es necesario operarme”, expresó, destacando la respuesta positiva de su cuerpo al tratamiento.

Según explicó, la evolución favorable está vinculada a la constancia durante el proceso de quimioterapia. En ese sentido, remarcó la importancia de seguir las indicaciones médicas a pesar de las dificultades: “Hice lo que había que hacer y funcionó bien”.

Ahora, su tratamiento continuará con un ciclo de inmunoterapia durante las próximas semanas, mientras se mantiene bajo controles médicos para monitorear la evolución de la enfermedad.

Más allá de lo clínico, Medina también dejó una reflexión sobre el impacto emocional del diagnóstico. Aseguró que intenta enfocarse en una actitud positiva y en los casos de recuperación: “Hay que conectarse con los que se están curando y no quedarse solo con lo negativo”.

Además, hizo hincapié en el rol del entorno: pidió acompañar a quienes atraviesan este tipo de enfermedades con empatía y buena energía, y evitar sumar angustia a un proceso que ya de por sí es complejo.

El testimonio del cantante se suma a otros casos de figuras públicas que eligen visibilizar su situación para generar conciencia, en un contexto donde el abordaje integral, físico y emocional, resulta clave.