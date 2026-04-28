“Ganar la Provincia”: Karina Milei, Pareja y Santilli cerraron la jornada de capacitación libertaria en Suipacha

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo este sábado el lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP). El encuentro se desarrolló en Suipacha, y reunió a más de 1500 dirigentes de los 135 distritos bonaerenses y en el cierre estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli y el diputado provincia, Sebastián Pareja, entre otros.

#Elecciones2027 🗳 Libertarios en modo campaña: “Vamos a ganar la Provincia”



El oficialismo puso primera y ya sale a disputar el “la madre de todas las batallas”: lo hizo con el lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político en Suipacha



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A lo largo del encuentro se desarrollaron capacitaciones en estrategia política, comunicación y organización territorial, junto con la presentación de equipos técnicos y programas de formación municipal.

La palabra de Karina Milei

En el cierre de la jornada, Karina Milei agradeció la presencia de los dirigentes y destacó el compromiso de quienes “decidieron involucrarse y dar un paso adelante”, al remarcar que “esta causa es mucho más grande que cualquiera de nosotros”.

La presidente de LLA subrayó además el valor político del encuentro en el interior bonaerense y sostuvo que la construcción en la Provincia no puede pensarse desde un escritorio, sino con presencia, organización y trabajo en cada distrito. En ese sentido, remarcó que el desafío del espacio es consolidar una estructura política con arraigo territorial y capacidad de gestión real.

“Necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia con las ideas de la libertad, que son las ideas de Javier Milei” - Karina Milei, Presidente de La Libertad Avanza.



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Karina Milei aseguró que La Libertad Avanza tiene “un objetivo claro: consolidar este camino, ganar la Provincia de Buenos Aires y asegurar la continuidad del rumbo que empezó Javier Milei”, y afirmó que ese objetivo será posible porque el espacio está haciendo “el trabajo que durante años nadie hizo”.

En el tramo más enfático de su mensaje, llamó a fortalecer el despliegue político en todo el territorio bonaerense y sostuvo que “necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia”, al señalar que esa transformación se va a lograr “con las ideas de la libertad, que son las ideas de Javier Milei”.

“Ganar la Provincia”

En tanto, el diputado nacional y director honorífico de EFDAP Sebastián Pareja, manifestó que “el Presidente nos pidió alcanzar un objetivo claro: ganar la Provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando con un plan estratégico para lograrlo. Por eso nos encontramos hoy junto a más de 1500 dirigentes aquí en Suipacha, para definir la formación y capacitaciones que hacen falta para estar a la altura de ese desafío. Estamos construyendo una alternativa de gobierno amplia que bajo la conducción de La Libertad Avanza esté en condiciones de conducir la Provincia y sus 135 municipios”.

Quedó formalmente iniciado el Ciclo Académico EFDAP 2026. A lo largo del año se desarrollarán instancias de capacitación, seguimiento y trabajo conjunto que permitirán ordenar agendas municipales, mejorar la coordinación política y proyectar soluciones concretas para los… pic.twitter.com/YbsXbXrYA6 — La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) April 26, 2026

Por su parte, Santilli sostuvo que “hay que prepararse para el camino que viene. Y lo que viene es ganar la Provincia de Buenos Aires. Tenemos el desafío de transformar una provincia profundamente productiva, pero con un gobierno provincial que la ha llevado al abandono y la decadencia. Hay que estar unidos y hacer que Javier Milei continúe este cambio para que la Argentina crezca por 20 años consecutivos”.

Otras exposiciones

La apertura estuvo a cargo de Miriam Niveyro y Luciano Olivera. También participaron del encuentro los diputados nacionales Santiago Santurio, Joaquín Ojeda, Álvaro García, Alejandro Carrancio y Rubén Torres, junto a los legisladores bonaerenses Diego Valenzuela, Nahuel Sotelo, Carlos Curestis y Juan Osaba, entre otros.

La iniciativa apunta a formar dirigentes con capacidad de gestión y consolidar una alternativa real frente al modelo actual, con eje en la batalla cultural, la eficiencia del Estado y la representación del ciudadano y contribuyente en cada distrito.

