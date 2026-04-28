Veganismo en La Rural: el libro que cuestiona la industria de la carne llega a la cuna de la ganadería

La activista Malena Blanco, cofundadora del movimiento Voicot, firmará ejemplares de Carroñeros (Planeta) el viernes 8 de mayo a las 18 horas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que tendrá lugar en La Rural, histórico escenario ligado a la ganadería.

El libro combina investigación rigurosa, experiencias en primera persona y una mirada ética y poética sobre el vínculo entre los humanos, los animales y la tierra a través de testimonios en mataderos, criaderos y rescates masivos.

A lo largo del texto, Blanco expone lo que sucede puertas adentro de la industria cárnica y revela el verdadero precio que se paga por alimentarse de otras especies, advirtiendo que la humanidad avanza por un camino capaz de llevar al planeta a su propia extinción.

La autora

Malena Blanco es publicista, fotógrafa y activista por los derechos animales. Cofundadora de Voicot, movimiento artístico que lucha por la liberación animal, ha destacado por su creatividad y compromiso en la defensa de los derechos de los animales y la promoción de un cambio cultural hacia un mundo más ético.

Además de Carroñeros, ha escrito varios libros infantiles publicados por la editorial Emecé: La laguna de mi mundo, Nada más lindo, La flor más roja y Pedazo de nube, todos ellos con mensajes sensibles y profundos que conectan con el respeto por la naturaleza.

En el ámbito audiovisual, dirigió el documental Somos y seremos mar, en el que acompañó al movimiento de mujeres y diversidades indígenas en una caminata contra el terricidio. Recientemente finalizó Amor y Kaos, un documental que denuncia las prácticas crueles de la industria ganadera.