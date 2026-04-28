SUETRA consolida la formación y territorialidad de su cuerpo de referentes bonaerenses

El Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) desarrolló en el “II Encuentro Provincial de Referentes Provinciales”, realizado en dos jornadas en la ciudad de Mar del Plata. Participaron los delegados de las 25 Regiones Educativas bonaerenses, quienes obtuvieron capacitaciones sindicales en comunicación digital, servicios turísticos y estrategias territoriales.

Con esta instancia formativa, los referentes regionales cuentan ahora con más y mejores herramientas para su trabajo en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

La jornada finalizó con un panel abierto a la comunidad sobre “Educación, Trabajo y Empleabilidad en la Educación Técnico Profesional”, con exposiciones del secretario general del SUETRA, Juan Esteves, el exdirector General de Cultura y Educación bonaerense, Mario Oporto, y el doctor en Economía, Rubén Guillen.

En este marco, desde SUETRA se reafirmó la necesidad de consolidar políticas públicas que fortalezcan la Educación Técnico Profesional “como eje estratégico para el desarrollo productivo y la inclusión social”, dado que la articulación entre educación, trabajo y comunidad organizada se vuelve indispensable para construir oportunidades reales para las y los jóvenes, promoviendo trayectorias formativas con sentido y proyección laboral.

“En un contexto de profundas transformaciones en el mundo del trabajo, resulta fundamental impulsar una formación vinculada a las demandas del entramado productivo, pero también comprometida con la responsabilidad social y el desarrollo humano integral”, puntualizaron desde el gremio.

En ese sentido, la Educación Técnico Profesional se consolida como “una herramienta clave para mejorar la empleabilidad, generar arraigo y aportar soluciones concretas frente a los desafíos de la desocupación”.

SUETRA afirmó que “continuará promoviendo estos espacios de encuentro, debate y formación, entendiendo que es en la construcción colectiva, con una comunidad educativa activa y organizada, donde se gestan las verdaderas transformaciones”.