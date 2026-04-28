Cazzu empezó su exitosa gira por EEUU en el emblemático The Chicago Theatre

La artista nominada al Latin Grammy Cazzu, una de las voces más influyentes de la música urbana latina, comenzó su gira en Chicago con un show emocionante presentando Latinaje en vivo por primera vez en Estados Unidos.

Promovida por Live Nation y Clix, la gira continuará por Las Vegas, Phoenix, San José, San Diego, Inglewood, New York, San Antonio, Irving, Houston, Florida y El Paso en un extenso viaje que la hará reunirse por primera vez con seguidores muy especiales que hace meses aguardan por estas fechas.

Con más de diez músicos acompañándola, una escenografía cuidada al detalle para que cada parada pueda disfrutar completamente la experiencia de esta puesta musical, teatral, y audiovisual, Cazzu se presentó en The Chicago Theatre con entradas agotadas y ante la ovación y emoción de un público extraordinario.

El repertorio

Un set que no dio respiro y navegó por muchos sentimientos y etapas, fue pasando por canciones como “Me tocó perder”, “Piensame” y “Sobre mi tumba”.

Así también “Mala suerte”, “Engreído” y “Dolce”, que ya se han convertido en temas obligados sobre el escenario, fueron cantados por la audiencia de principio a fin, ahuyentando todas las penas de amor de la mejor forma.

Dividido en actos que fueron marcando diferentes climas y momentos en la historia Cazzu y su arte, también hubo lugar para las legendarias “Nena trampa”, “Brinca” y “Jefa”, en medio de las explosivas “Mucha data”, “Loca”, “Ahora” y “Que disparen”.

“Con otra” fue un capítulo aparte, con la emoción a flor de piel y demostrando el impacto que este tema tuvo en muchísimos países, Cazzu brilló de la mano de su gente.

Este viaje por USA recién comienza y serán miles de personas las que podrán vivir de cerca Latinaje, que luego continuará por Latinoamérica y Europa en un 2026 cargado de sorpresas.

Latinaje Tour 2026

17 Enero - Festival Jesús María - Córdoba, Argentina

25 Enero - Festival Cosquín Folklore - Córdoba, Argentina

22 Febrero - Fiesta de la manzana - General Roca, Río Negro, Argentina

28 Febrero - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina

7 Marzo - Festival Isle Of Light - Santo Domingo, República Dominicana

3 Abril - Semana de la cerveza - Paysandú, Uruguay

23 Abril - The Chicago Theatre - Chicago AGOTADO

25 Abril - Dolby Live at Park MGM - Las Vegas, NV

28 Abril - Arizona Financial Theatre - Phoenix, AZ

30 Abril – San Jose Civic - San Jose, CA AGOTADO

1 Mayo – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre – San Diego, CA AGOTADO

2 Mayo – YouTube Theater – Inglewood, CA AGOTADO

3 Mayo – YouTube Theater – Inglewood, CA AGOTADO

6 Mayo – Infosys Theater at Madison Square Garden – New York, NY AGOTADO

8 Mayo – Boeing Center at Tech Port – San Antonio, TX AGOTADO

9 Mayo – The Pavillion at Toyota Music Factory – Irving, TX ÚLTIMOS TICKETS

10 Mayo – 713 Music Hall – Houston, TX AGOTADO

12 Mayo - 713 Music Hall - Houston, TX

14 Mayo - El Paso Country Coliseum - El Paso, TX

16 Mayo - Tecate Emblema - CDMX, México

18 Mayo - Teatro Josefa Ortiz de Dominguez - Querétaro, México ÚLTIMOS TICKETS

21 Mayo - Hard Rock Live - Hollywood, FL

5 Agosto - Makro Arena - Santa Cruz, Bolivia

7 Agosto - Teatro Al Aire Libre - La Paz, Bolivia ÚLTIMOS TICKETS

8 Agosto - Fexco Arena - Cochabamba, Bolivia ÚLTIMOS TICKETS

12 Septiembre - Estadio 23 de agosto - Jujuy, Argentina

18 Septiembre - Parque de la Industria - Guatemala

19 Septiembre - Parque Viva - San José, Costa Rica

24 Octubre - Antel Arena - Montevideo, Uruguay

25 Noviembre - Las Ventas - Madrid, España AGOTADO

26 Noviembre - Las Ventas - Madrid, España ÚLTIMOS TICKETS

29 Noviembre - Razzmatazz - Barcelona, España AGOTADO

30 Noviembre - Razzmatazz - Barcelona, España ÚLTIMOS TICKETS