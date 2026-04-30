“Clínica del horror” en Villa Ballester: Hallan 8 fetos e investigan red de trata de bebés

Un escalofriante hallazgo sacudió al Conurbano bonaerense luego de que en un operativo realizado en una clínica privada de Villa Ballester, en el partido de General San Martín, la Policía encontrara ocho fetos humanos en bolsas de residuos y abriera una investigación por una posible red de trata de personas y sustracción de menores.

El procedimiento se llevó adelante el viernes pasado tras una investigación iniciada por la Justicia de Santiago del Estero, en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal contra una niña de 12 años que cursaba un embarazo avanzado, de 32 semanas de gestación.

El origen del caso

Según fuentes judiciales, las tareas de inteligencia permitieron localizar a la menor y a su madre en la Clínica “Santa María”, en Villa Ballester, donde se sospechaba que podría haberse realizado una interrupción del embarazo o una maniobra irregular vinculada al destino del recién nacido.

Al arribar al lugar, el director del establecimiento negó inicialmente la presencia de ambas, aunque luego se confirmó que estaban internadas.

#Brutal 🚨 Allanan la “Clínica del horror” en Villa Ballester



Uno de los hechos más estremecedores del año sucedió en la Clínica “Santa María”, de esa localidad del partido de San Matín, lo que abrió una investigación por posibles delitos de trata de personas y sustracción de… pic.twitter.com/Jm6j5wtwUQ — ANDigital (@ANDigitalOK) April 26, 2026

En ese contexto, la madre de la víctima declaró desconocer el paradero del bebé, lo que encendió las alarmas y reforzó la hipótesis de una posible red ilegal.

Allanamiento y hallazgo estremecedor

Ante la gravedad del caso, el Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó un allanamiento urgente. Sin embargo, al momento de la intervención la menor y su madre ya habían sido dadas de alta y no se encontraban en la clínica.

Durante la inspección del lugar, los investigadores realizaron un hallazgo clave en un depósito de residuos: había ocho fetos humanos, hallados dentro de bolsas de consorcio, dos de los cuales tenían signos de desmembramiento, al tiempo que se secuestró documentación y registros de interés para la causa.

El descubrimiento generó conmoción y derivó en la inmediata profundización de la investigación.

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que analiza posibles delitos vinculados a trata de personas, sustracción de menores y prácticas ilegales dentro del establecimiento.

En paralelo, la UFI Nº 7 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la fiscal Alejandra Maico, interviene en una causa por “averiguación de ilícito” para determinar responsabilidades penales por los restos biológicos hallados.

Además, se procedió a identificar a todo el personal presente en la clínica al momento del operativo, mientras se evalúan nuevas medidas procesales contra los directivos.

Conmoción y gravedad del caso

El caso, bautizado como “la clínica del horror”, genera fuerte impacto por la gravedad de los hechos y la posible existencia de una estructura organizada detrás de estas prácticas.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

