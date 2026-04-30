Interés general | 26 abr 2026
Show único en la Ciudad
Colapinto hizo explotar Palermo con un show de Fórmula 1 en plena calle
El piloto argentino salió a girar ante miles de personas, en un evento que mezcló velocidad, música y mucha adrenalina en el corazón de Buenos Aires.
Lo que pasó en Buenos Aires no es algo que se vea todos los días. Franco Colapinto agarró un Fórmula 1 y lo sacó a la calle en Palermo, ante una multitud que copó la zona desde temprano.
#Colapinto 🏎️🔥 Colapinto la rompió en Palermo— ANDigital (@ANDigitalOK) April 26, 2026
Sacó un F1 a la calle y volvió loco a todo Buenos Aires 😱
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El epicentro fue el Parque Tres de Febrero, donde se armó una especie de circuito urbano con pantallas, espacios para el público y un clima más de festival que de exhibición tradicional. Familias, fanáticos y curiosos se acercaron para ver de cerca algo que, hasta hace poco, parecía imposible en el país.
Cuando el auto salió, explotó todo. El ruido del motor, las aceleradas y los giros de Colapinto hicieron que la gente se volviera loca. No fue una carrera, pero igual tuvo todos los condimentos: velocidad, show y mucha cercanía con el público.
El piloto manejó un monoplaza con estética del Alpine F1 Team y aprovechó para lucirse con algunas maniobras que levantaron aplausos en cada pasada.
Además, hubo música en vivo, animación y hasta un homenaje a Juan Manuel Fangio, que le sumó emoción a la jornada. Todo eso convirtió el evento en algo más grande que una simple exhibición.
Franco Colapinto a bordo del Mercedes Benz W196 que usó, y salió campeón, Juan Manuel Fangio en las temporadas 1954 y 1955. La bandera argentina. Reliquia histórica. La Flecha de Plata. pic.twitter.com/H3TKsNG7EZ— 𝐉𝐃 (@JuannDis) April 26, 2026
Obviamente, hubo cortes de tránsito y un operativo importante, porque la convocatoria fue masiva. Pero nadie se quejó: el clima fue de fiesta total durante toda la jornada.
Ahora, con todo lo que generó este evento, vuelve a aparecer la misma ilusión de siempre: ver a la Fórmula 1 otra vez en la Argentina. Mientras tanto, Colapinto ya dejó su marca con un show que muchos no se van a olvidar.