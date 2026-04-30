Colapinto hizo explotar Palermo con un show de Fórmula 1 en plena calle

Lo que pasó en Buenos Aires no es algo que se vea todos los días. Franco Colapinto agarró un Fórmula 1 y lo sacó a la calle en Palermo, ante una multitud que copó la zona desde temprano.

El epicentro fue el Parque Tres de Febrero, donde se armó una especie de circuito urbano con pantallas, espacios para el público y un clima más de festival que de exhibición tradicional. Familias, fanáticos y curiosos se acercaron para ver de cerca algo que, hasta hace poco, parecía imposible en el país.

Cuando el auto salió, explotó todo. El ruido del motor, las aceleradas y los giros de Colapinto hicieron que la gente se volviera loca. No fue una carrera, pero igual tuvo todos los condimentos: velocidad, show y mucha cercanía con el público.

El piloto manejó un monoplaza con estética del Alpine F1 Team y aprovechó para lucirse con algunas maniobras que levantaron aplausos en cada pasada.

Además, hubo música en vivo, animación y hasta un homenaje a Juan Manuel Fangio, que le sumó emoción a la jornada. Todo eso convirtió el evento en algo más grande que una simple exhibición.

Franco Colapinto a bordo del Mercedes Benz W196 que usó, y salió campeón, Juan Manuel Fangio en las temporadas 1954 y 1955. La bandera argentina. Reliquia histórica. La Flecha de Plata. pic.twitter.com/H3TKsNG7EZ — 𝐉𝐃 (@JuannDis) April 26, 2026

Obviamente, hubo cortes de tránsito y un operativo importante, porque la convocatoria fue masiva. Pero nadie se quejó: el clima fue de fiesta total durante toda la jornada.

Ahora, con todo lo que generó este evento, vuelve a aparecer la misma ilusión de siempre: ver a la Fórmula 1 otra vez en la Argentina. Mientras tanto, Colapinto ya dejó su marca con un show que muchos no se van a olvidar.