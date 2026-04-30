Liberan molinetes en la Línea B: El conflicto laboral que promete ir escalando

Arranca la semana con conflicto en el subte porteño. Trabajadores de la Subte de Buenos Aires anunciaron que este lunes liberarán molinetes en la estación Federico Lacroze, cabecera de la Línea B, en reclamo por el despido de una empleada.

La medida, impulsada por los metrodelegados junto a organizaciones feministas, comenzará temprano y permitirá que los pasajeros viajen gratis durante la mañana. El objetivo es visibilizar el caso de la trabajadora desvinculada, a quien el gremio respalda y busca que sea reincorporada.

Según denuncian desde la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro, la mujer fue despedida luego de haber expuesto una situación de acoso en su ámbito laboral. Desde el sindicato sostienen que se trata de un caso de persecución y apuntan contra la empresa concesionaria por no garantizar condiciones seguras de trabajo.

Del otro lado, la empresa Emova dio una versión distinta: aseguró que la decisión se tomó tras el período de prueba de la empleada y la vinculó a incumplimientos en sus tareas.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. La liberación de molinetes es una medida habitual para este tipo de reclamos porque busca generar impacto sin afectar directamente a los usuarios. Sin embargo, desde el gremio no descartan que haya más acciones si no hay una respuesta concreta.

Así, la Línea B arranca la semana con tensión y un reclamo que vuelve a poner en agenda las condiciones laborales y los protocolos frente a situaciones de violencia dentro del subte.