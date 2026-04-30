Buenos Aires y el aviso por ráfagas de hasta 100 km/h: a qué hora empeora

El viento se hace sentir y no es un domingo más. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por fuertes ráfagas que afectan a gran parte de la provincia de Buenos Aires y al Área Metropolitana.

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano rige una alerta amarilla, con vientos del oeste y sudoeste que pueden alcanzar entre 40 y 50 km/h, pero con ráfagas que podrían trepar hasta los 80 o 90 km/h. En la práctica, eso ya se traduce en un día incómodo para salir y con riesgo de caída de objetos.

El panorama es más complicado en la costa atlántica y el interior bonaerense, donde la alerta sube a nivel naranja. En esas zonas, las ráfagas podrían superar los 100 km/h, especialmente en distritos como Pinamar, Villa Gesell, Necochea, Bahía Blanca y Tandil.

Además del viento, el combo incluye un marcado descenso de temperatura hacia la noche. La jornada arranca templada, pero con el correr de las horas se espera el ingreso de aire frío que hará bajar varios grados el termómetro.

El impacto del fenómeno no se limita a Buenos Aires. También hay alertas en provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y parte de la Patagonia, lo que marca un frente climático amplio que atraviesa buena parte del país.

Ante este escenario, las recomendaciones son claras: evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse (como macetas o muebles livianos), circular con precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El viento seguirá siendo protagonista durante la noche y parte del lunes, aunque con menor intensidad. A partir de ahí, se espera una semana más estable, pero con temperaturas más bajas.