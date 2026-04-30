jueves 30 de abril de 2026 - Edición Nº4422

Política | 26 abr 2026

Tensión

Milei repudió el tiroteo en Washington y destacó que Trump salió ileso

El episodio ocurrió durante un evento en la capital estadounidense. Hubo evacuación, intervención del Servicio Secreto y fuerte repercusión internacional.

Milei junto a Trump durante una reciente visita a los Estados Unidos.
TAGS: ESTADOS UNIDOS, CASA ROSADA, TIROTEO, MILEI, WASHINGTON, TRUMP

Un episodio de máxima tensión sacudió a Estados Unidos y tuvo rápida reacción desde Argentina. El gobierno de Javier Milei repudió el tiroteo ocurrido en Washington durante un evento donde participaba el presidente Donald Trump, quien fue evacuado a tiempo y resultó ileso.

El hecho se dio en medio de una cena con fuerte presencia política y mediática en el hotel Washington Hilton. Según trascendió, se escucharon detonaciones dentro del lugar y de inmediato se activó un operativo de seguridad. Agentes del Servicio Secreto irrumpieron en el salón y evacuaron al mandatario junto a funcionarios y asistentes.

Desde la Casa Rosada no tardaron en pronunciarse. A través de un comunicado oficial, expresaron un “enérgico repudio” al ataque y marcaron preocupación por el clima de violencia. Además, destacaron que Trump no haya sufrido heridas y enviaron un mensaje de apoyo a las autoridades estadounidenses.

El propio mandatario norteamericano habló poco después del episodio. Aseguró que fue una situación “intensa” y valoró la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad, que lograron controlar la escena y detener al sospechoso.

El hecho generó impacto global y reavivó el debate sobre la seguridad en eventos de alto perfil político. Mientras tanto, las autoridades avanzan con la investigación para determinar qué ocurrió exactamente y si hubo más personas involucradas.

Por ahora, el dato clave es que Trump está fuera de peligro, pero el episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad incluso en contextos altamente custodiados.

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