Colapinto en Buenos Aires: el final en llamas que dejó a todos mirando

Lo que empezó como una fiesta terminó con una escena que nadie esperaba. Franco Colapinto cerró su exhibición en Buenos Aires con el auto envuelto en llamas y una frase que rápidamente se volvió viral: “Se quemó, amigo”.

El evento, que reunió a más de 500 mil personas en la zona de Palermo, marcó el regreso de un Fórmula 1 a las calles porteñas después de más de una década. Y Colapinto no defraudó: trompos, aceleradas al límite y un show que hizo vibrar a todos los fanáticos que se acercaron a ver de cerca a una de las grandes promesas del automovilismo argentino.

El momento más impactante llegó sobre el final. Después de varias maniobras exigentes con el monoplaza, un modelo histórico adaptado con la imagen de Alpine, el auto empezó a largar fuego en la zona del escape. En segundos, los mecánicos tuvieron que meterse en pista con matafuegos para controlar la situación.

Lejos de dramatizar, el propio Colapinto se lo tomó con humor. “Me dijeron que lo cuide… pero bueno, me calenté un poquito”, lanzó entre risas, todavía arriba de la adrenalina del momento.

La jornada fue mucho más que ese episodio. También hubo guiños a la historia grande del automovilismo, como cuando el piloto se puso el casco de Juan Manuel Fangio y giró con una réplica de la mítica Flecha de Plata. Un momento que mezcló emoción, nostalgia y orgullo argentino.

Además del show en pista, el evento tuvo música, invitados especiales y una conexión directa con la gente. Al cierre, Colapinto recorrió el circuito saludando a los fans, que no pararon de ovacionarlo durante toda la tarde.

Ahora, sin mucho tiempo para bajar la intensidad, el piloto ya pone la cabeza en lo que viene: el Gran Premio de Miami, donde buscará seguir sumando experiencia en la máxima categoría.

Pero lo de Buenos Aires ya quedó marcado. Por la gente, por el show… y por ese final en llamas que nadie va a olvidar.