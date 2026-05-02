Máximo Kirchner: “Cristina es la primera candidata porque no hay quién le gane una interna”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, azuzó la interna del peronismo al rechazar la conformación de un frente electoral cuyo único objetivo sea enfrentar al presidente Javier Milei. Durante una recorrida por la provincia de Santa Fe, el líder de La Cámpora sostuvo que “no sirve destruir al adversario para ganar una elección”.

Por eso, hizo foc en que la estrategia del espacio no debe limitarse a una reacción defensiva, sino a la elaboración de un proyecto político propio que logre interpelar a la sociedad.

Rumbo al 2027

“Cuando hablan del frente anti-Milei, no me convence”, exclamó el legislador en declaraciones al diario La Capital, ya que reducir la política a una confrontación directa con el primer mandatario es un error que impide discutir las causas profundas que llevaron al actual gobierno al poder.

Máximo Kirchner en Santa Fe ⤵️



“El respeto no se pide, el respeto se gana. Ese es el objetivo.



Hagámonos respetar como pueblo y seguramente día tras día volveremos a tener una sociedad mejor.



Gracias Santa Fe, de mil corazones. No aflojen, vamos a dar la pelea” pic.twitter.com/ITjrpeSceu — Ahora Kirchner (@AhoraKirchner) April 26, 2026

Según su análisis, el desafío es construir una opción que permita que el país “se libere del lugar donde lo están llevando” tras una década de estancamiento económico y pérdida de expectativas sociales.

Y a través de un posteo en redes sociales consignó que “en esta Argentina quieren que la sociedad abandone su protagonismo, que se guarde en su casa, que deje de creer, que no se convoque”.

“Tenemos que saber responder colectivamente a las agresiones de este gobierno. Porque esa singularización que muchas veces hacen, y cómo nos van dividiendo, es donde ellos se hacen fuertes”, exclamó.

Así las cosas, manifestó que “el desafío que tenemos como militantes, como dirigentes y, sobre todo, como argentinos y argentinas, es volver a darnos la oportunidad de pensar realmente un proyecto de país que primero ponga por delante los intereses del conjunto”.

El frente anti-Milei

Respecto a los liderazgos para las elecciones presidenciales de 2027, Máximo Kirchner no dudó en señalar a su madre, la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner como la figura central, a pesar de su inhabilitación judicial por la causa Vialidad.

“Cristina es la primera candidata porque no hay quién le gane en una interna. Hace seis meses que simplemente tuitea y sigue teniendo el reconocimiento del pueblo”, ponderó.

El desafío que tenemos como militantes, como dirigentes y, sobre todo, como argentinos y argentinas, es volver a darnos la oportunidad de pensar realmente un proyecto de país que primero ponga por delante los intereses del conjunto. pic.twitter.com/CBKWKFf77z — Ahora Kirchner (@AhoraKirchner) April 25, 2026

E insistió con que el peronismo debe dejar de lado el “reduccionismo enorme” de enfocarse solo en ganarle a Milei y concentrarse en recuperar la capacidad de administrar el Estado y generar ideas.

“No me interesa destruirlo, me interesa que en la elección juntemos más votos y, cuando seamos gobierno, estemos a la altura de la circunstancia”, concluyó.