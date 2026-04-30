Franco Colapinto Road Show: ecos de una jornada histórica en la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires vivió este domingo una jornada histórica con el Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026, un evento sin precedentes que llevó la Fórmula 1 a las calles de la Ciudad y reunió a fanáticos, marcas, deporte, entretenimiento y cultura en una experiencia de escala internacional.

La Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformaron en un circuito callejero de 2 kilómetros especialmente diseñado para la ocasión, donde Franco Colapinto condujo el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8 y con el branding oficial del BWT Alpine Formula One Team.

El rugido del motor, la cercanía con el público y el despliegue técnico convirtieron a Buenos Aires en el escenario de una postal única para el automovilismo nacional.

El evento marcó un hecho histórico: fue la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circuló por la Ciudad de Buenos Aires, y Franco Colapinto se convirtió en protagonista de un momento inolvidable para los fanáticos argentinos, que pudieron vivir de cerca la potencia, la emoción y la adrenalina de la máxima categoría.

Además, la jornada tuvo un componente simbólico profundamente ligado a la historia del automovilismo argentino: el público también pudo ver en pista el auto de Juan Manuel Fangio, una presencia que conectó el legado más grande de la Fórmula 1 nacional con el presente de Franco Colapinto y con una nueva generación de fanáticos.

Ese cruce entre historia, emoción y futuro reforzó el carácter único de un evento pensado para celebrar la pasión argentina por el automovilismo.

Durante toda la jornada, el público fue parte de una experiencia integral pensada para disfrutar el evento desde distintos sectores.

El Fan Zone

Funcionó como uno de los grandes puntos de encuentro, con entretenimiento, activaciones de marcas, espacios interactivos, una propuesta gastronómica curada por Salt y shows en vivo de Soledad y Luck Ra, que acompañaron una programación diseñada para ampliar la experiencia más allá de la pista.

Además de los show runs oficiales, la jornada incluyó recorridos en pista, activaciones especiales, propuestas de hospitality, garage tours y sectores con vistas diferenciales, consolidando una mega producción que combinó precisión técnica, contenido, experiencia de marca y entretenimiento en vivo.

Posicionamiento porteño

Con esta iniciativa, Buenos Aires volvió a demostrar su capacidad para recibir eventos de alcance internacional y reafirmó su posicionamiento como una plaza estratégica para el deporte, la cultura y el entretenimiento global. La Ciudad se convirtió por un día en un gran escenario urbano donde la Fórmula 1 salió del circuito tradicional para encontrarse con el público argentino.

En suma, el Road Show Buenos Aires 2026 no solo acercó la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires: construyó un momento histórico para el automovilismo argentino, celebró el vínculo de Franco Colapinto con su público y dejó una nueva marca en la historia de los grandes eventos en la Ciudad.