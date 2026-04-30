Estrena “Amanece de noche”: viaje a las entrañas de una familia

El próximo 17 de mayo se estrena la obra Amanece de noche, de la autora Mechi Bove, en el Teatro El Extranjero. Las funciones serán los domingos, a las 17.30 horas, con entradas a la venta vía Alternativa o en la boletería de la sala, Valentín Gómez 3378.

El elenco está compuesto por Mechi Bove, Sheila Saslavsky, Sonia Aleman, Julieta Presutto y Rolo Sosiuk con dirección general de Pedro Velázquez.

Mech Bove es autora de Mi novia mi madre y yo; Un viaje en el tiempo (protagonizada por Pedro Alfonso y Paula Chavez, ganando los Premios Carlos como “Mejor libro” y “Mejor comedia”); Wasabi y El chat de mamis, entre otras obras.

Sinopsis

En la casa familiar, Blanca cuida desde hace unos años a su padre, marcado por un deterioro cognitivo tras un accidente que lo cambió todo. Desbordada, convoca a sus hermanas Bárbara y Bernarda, para tomar una decisión impostergable.

Pero la inesperada llegada de Belén, su media hermana, reabre viejas heridas. La reunión, cargada de tensiones y secretos, las enfrentará no sólo al destino de su padre, sino también a todo lo que callaron durante años.

Cuando amanezca y la luz revele lo que la noche sostuvo, quizás entre lo que se quiebra y lo que perdura, pueda haber un nuevo comienzo para esta familia.

La complejidad de los vínculos

“Amanece de noche, es una mirada amorosa sobre el vínculo familiar. Es un viaje al interior de la intimidad de una familia, como símbolo universal de la familia que cada uno de nosotros conoce”, dice la autora.

Y resalta: “Esa familia imperfecta, contradictoria, que a veces hiere sin querer, pero que también sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Una historia donde el humor convive con el dolor, dejando una premisa fundamental: ¿podemos perdonar los errores del pasado y abrazar el presente?”.

“Amanece de noche es una montaña rusa donde se llora con la misma facilidad con la que se ríe. Una mezcla caótica donde aparece algo luminoso: la posibilidad de reencontrarse y de reparar lo que parecía imposible. Porque después de todo, la sangre nos une, pero es el amor, lo que nos vuelve familia”, sentencia Bove.

Por su parte, el director pone de relieve que el texto lo “convoca por su simpleza y a su vez, por el complejo entramado de emociones que contienen sus personajes: subyace debajo de la cáscara, lo que no se dice pero igual habla y que en el arco dramático de la obra, se va develando y drenando, de a poco, lo frágil y lo voraz”.

“Es la preciosa conjunción de humor y ternura donde se entrelazan los límites entre uno y otro, así como se desdibujan, exactamente como en la vida misma”, puntualiza Velázquez.

Y sentencia: “Amanece de noche habla de la familia, y la familia es la cuna, es el nervio primitivo, alas o ancla de cualquier persona. Nos marca el reflejo del pasado, el presente y el futuro, funcionando como espejo. Y quien la vea, no dudo, será tocado y será abrazado”.

