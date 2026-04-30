Paro en el Servicio Meteorológico Nacional y se complican nuevamente los vuelos

Luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pretendiera justificar en redes los despidos y el desmantelamiento en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) respondió con un paro nacional de 24 horas en el sector para este jueves 30 de abril.

“Sturzenegger miente descaradamente”

“Todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos. Las cesantías que pretenden no solo dejarán a cientos de familias en las calles, sino que ponen en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y producción agropecuaria”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

Asimismo, manifestó que “la ignorancia que tiene este funcionario es tan grande como su soberbia. Cree saber más que los propios meteorólogos, pero lo que dijo son todas burradas. No hay 100 estaciones meteorológicas, hay 120 y le faltó contar que en su gestión ya cerraron cinco”.

“Además, es el desguace y la falta de financiamiento e inversión la que provocó que más de la mitad ya no observen de noche, dejando una ventana de entre 9 y 12 horas descubierta. El apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 10 de diciembre de 2023”, prosiguió el referente sindical.

En igual tenor, explicó que “la falta de conocimiento es muy grande, dice que son sólo 20 meteorólogos los que integran este organismo. Si realmente se interesara en saber cómo funciona, sabría que se trata de una estructura compleja de primer nivel que incluye meteorólogos, observadores, técnicos en instrumental, especialistas informática y procesamiento de datos, entre otros. Las estaciones combinan sistemas automáticos con observación humana, algo que sigue siendo indispensable en todo el mundo”.

“Dice que el sistema es obsoleto pero lejos de proponer una mejora o inversión o actualización, sólo plantea recorte, motosierra y destrucción”, anexó.

AHORA!!

ATE RESPONDE A STURZENEGGER CON UN PARO EL 30 EN EL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL!!



SE VAN A COMPLICAR NUEVAMENTE LOS VUELOS POR CULPA DEL GOBIERNO!!@fedesturze miente descaradamente. Todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio… pic.twitter.com/lHh74Ew1Fm — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 27, 2026

“Exigimos la continuidad de todos los trabajadores del SMN y redoblamos la apuesta. Si el Gobierno realmente quiere modernizar el funcionamiento del organismo, debe invertir inmediatamente en más equipos, mejorar salarios y reincorporar a todos los ilegítimamente cesanteados. No podemos perder un servicio vital para nuestro país”, concluyó Aguiar.

La réplica de ATE

En su descargo en la red social X, “repleta de errores y mentiras”, según ATE, el ministro cargó contra la supuesta obsolescencia del sistema. Sin embargo, en ningún momento se planteó ningún tipo de modernización ni inversión para mejorar los sistemas actuales.

El sindicato estatal mantiene el reclamo ante el intento del Gobierno de despedir a 240 trabajadores del organismo (130 de las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 de la sede central), lo que representa una reducción del 30% del personal civil del organismo.