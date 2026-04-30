NTVG presentó “Florece en el caos”: Ferro repleto, tres horas de show y 40 canciones

Este sábado 25 de abril, No Te Va Gustar presentó oficialmente su nuevo disco Florece en el caos en el Estadio Ferro Carril Oeste de la Ciudad de Buenos Aires frente a una multitud, con una puesta en escena deslumbrante y un sonido demoledor.

Desde temprano en el barrio de Caballito, ya se sentía la expectativa de la gente, disfrutando de la previa del show, donde se pudo ver en las pantallas un video alusivo al peligro que conlleva la modificación de la ley de glaciares motorizada por el Gobierno de Javier Milei, musicalizado con “Por el agua” y la actuación de 1915, que oficiaron de teloneros.

Pasadas apenas las 21, la banda salió al escenario y se encontró con un estadio colmado de casi 30 mil almas que esperaban con ansias la presentación oficial del nuevo material en vivo.

El show, que marcó el regreso del grupo a un escenario de gran escala en Buenos Aires, se dio a meses del lanzamiento del nuevo disco, que ya recolectó más de 15 millones de escuchas globales. Además, funcionó no solo como la presentación del disco para el público argentino, sino también como una celebración del gran presente que atraviesa la banda.

Todo el repertorio

Durante casi tres horas, y con una lista de 40 canciones, No Te Va Gustar recorrió distintas etapas de su historia en un show a puro rock. El repertorio combinó el nuevo disco con los clásicos infaltables.

Gracias. Gracias. Gracias.

Gracias infinitas Buenos Aires, los amamos, por siempre nuestra casa 🫶🇦🇷 pic.twitter.com/xJnq9GZPAI — No Te Va Gustar (@ntvgoficial) April 26, 2026

La noche fue pensada especialmente para la ocasión: por primera vez en mucho tiempo, no hubo invitados. Fue un formato que puso en foco la conexión entre la banda, el público y la música. Cada momento del show estuvo pensado en detalle, con una lista armada específicamente para esta ocasión, que permitió vivir la experiencia No Te Va Gustar al 100 %.

La gira

Con esta presentación, NTVG inició el tour por Argentina de Florece en el caos, que continuará por distintas ciudades del país, con fechas confirmadas en Olavarría, Necochea, Bahía Blanca, Comodoro, Trelew, Bariloche, Neuquén, General Pico, Rio Cuarto, Córdoba, Pergamino, San Luis, Mendoza, San Juan, Gualeguaychú, Rosario, Reconquista, Posadas, Resistencia, Parana, Rafaela, Santiago Del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja, consolidando un recorrido federal a lo largo de todo el país.