Persecución, choque y tiroteo tras entradera en La Matanza: un sospechoso murió y otro fue detenido

Una violenta secuencia policial sacudió durante la noche del domingo a San Justo, en el partido de La Matanza, donde una persecución que incluyó choque, fuga a pie y enfrentamiento armado terminó con un presunto delincuente muerto, otro detenido y un tercer sospechoso prófugo.

Los sospechosos

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando efectivos del Comando de Patrullas Centro realizaban recorridas preventivas y detectaron un Volkswagen Gol Trend en actitud sospechosa circulando por la zona de Almeira y Zinny. Dentro del vehículo viajaban tres hombres.

Siempre de acuerdo al reporte oficial, al advertir la presencia policial los ocupantes aceleraron y escaparon, lo que dio inicio a un operativo cerrojo para interceptarlos. La persecución continuó hasta la intersección de Perú y La Rioja, donde los sospechosos descendieron del auto y siguieron la fuga a pie.

La persecución

En medio de la huida, los tres hombres abordaron un Peugeot 207 con el que intentaron continuar la evasión, aunque chocaron a pocos metros. Tras el impacto, los uniformados lograron reducir y detener a uno de ellos, identificado como Joel Zalewski, de 24 años.

Los otros dos continuaron escapando por las calles del barrio hasta llegar a la zona de Lezica y Pedriel, donde, según la versión oficial, se produjo un enfrentamiento armado con uno de los policías intervinientes.

Tiroteo

Durante el intercambio de disparos resultó herido Kevin Espinoza, de 26 años, quien recibió una lesión de arma de fuego en la zona del glúteo derecho. Fue trasladado de urgencia al Hospital Ballestrini, donde falleció poco después.

En tanto, un tercer sospechoso, que según los investigadores también estaba armado, logró escapar corriendo y se internó en el barrio conocido como “La Palito”, donde era intensamente buscado.

Investigación

Con el avance de las actuaciones, los investigadores determinaron que los implicados habrían cometido minutos antes una entradera en una vivienda de la calle Pasteur al 4300. La propietaria del domicilio reconoció pertenencias sustraídas que fueron recuperadas en el lugar del enfrentamiento.

Además, el Volkswagen Gol utilizado inicialmente por los sospechosos fue hallado abandonado y presentaba pedido de secuestro activo desde este último sábado.

La causa quedó en manos de la fiscalía temática de Homicidios, que ordenó preservar la escena para las pericias correspondientes. Hasta el momento no se adoptaron medidas respecto del efectivo que participó del tiroteo, mientras se analiza la mecánica del hecho.