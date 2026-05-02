Puerto Iguazú 2027: Argentina será sede del Congreso Mundial de Guardaparques

Por primera vez en la historia, Argentina será sede de la 11ª edición del Congreso Mundial de Guardaparques, uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados al fortalecimiento del trabajo de quienes custodian el patrimonio ambiental del planeta, que se desarrollará desde el 19 al 23 de abril de 2027 en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, y reunirá a 600 guardaparques de todo el mundo.

El congreso es impulsado por la International Ranger Federation (IRF), la federación global que nuclea a organizaciones de guardaparques de todo el mundo y promueve la cooperación internacional, el fortalecimiento profesional y la visibilización del rol fundamental que cumplen estos trabajadores en la conservación de la biodiversidad; y fue declarado de interés institucional por la Administración de Parques Nacionales de Argentina a través de la Resolución 399/2025.

El certamen

Este evento se realiza cada tres años en diferentes países y constituye un espacio clave para el intercambio de experiencias, la capacitación profesional y la construcción de redes internacionales entre quienes trabajan en la primera línea de defensa para la conservación del ambiente.

La nueva edición en Argentina cuenta con la organización del Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (SIGUNARA), entidad que representa a los guardaparques nacionales del país.

Durante cinco días se desarrollarán conferencias, paneles, talleres y actividades de intercambio profesional, abordando el tema principal del congreso: “Reconociendo a las y los Guardaparques: impulsando la profesión para salvaguardar nuestro futuro”. De esta manera, se apunta a generar un espacio para fortalecer la cooperación internacional y reconocer el rol esencial que cumplen quienes trabajan diariamente en la protección del patrimonio natural.

La edición 2027 del congreso representa una oportunidad histórica para visibilizar el trabajo que realizan los guardaparques del país e intercambiar en torno a la gestión de áreas protegidas, la conservación de la biodiversidad, el vínculo con las comunidades locales y los desafíos actuales que enfrentan estos agentes en distintas regiones del mundo.

Las inscripciones para participar del congreso ya se encuentran abiertas y la oportunidad para postular ponencias está disponible hasta el 30 de abril. Más información e inscripciones en www.worldrangercongress.org.