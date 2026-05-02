Estrena la primera obra de teatro inmersivo 360 grados de Argentina

El grupo MUTA multimedia presenta La Metamorfosis 360, la primera obra de teatro inmersiva en 360 grados creada en Argentina. El proyecto fundado por el artista transmedia Luciano Saiz, se lanzará con el conversatorio “La escena expandida: artes vivas y tecnología” el jueves 7 de mayo a las 19.30 hs en Área 623.

Participarán de la charla el artista electrónico Emiliano Causa, la artista interdisciplinar Damiana Poggi, el director de MUTA Luciano Saiz, con moderación de la periodista y crítica de arte Natalia Laube, en una conversación para pensar el presente y futuro del teatro en contexto de artes híbridas.

El evento cerrará con el estreno de la obra La Metamorfosis 360 que se podrá ver los jueves a las 21 horas en Área 623 (Pasco 623, CABA) y las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral.

Kafka en 360: una relectura inmersiva

Dirigida por Luciano Saiz e inspirada en la célebre novela de Franz Kafka, La Metamorfosis 360 redefine la experiencia escénica situando al espectador en el centro de la acción. Mediante proyecciones envolventes que intervienen la totalidad del espacio, la propuesta invita a transitar un entorno sensorial que fusiona la imagen, la escenografía y los cuerpos.

Realizada por estudiantes avanzados de las licenciaturas en Actuación, Dirección Escénica y Artes Multimediales de la UNA (Universidad Nacional de las Artes), esta pieza surge del cruce entre formación, investigación y creación contemporánea.

Existencialismo virtual

En palabras del dramaturgo/director, Luciano Saiz: “Proponemos un giro físico y conceptual al universo de Kafka: aquí la deshumanización no es un relato lejano, sino una atmósfera que se habita. Invitamos al espectador a sumergirse en un existencialismo virtual donde el desamor y la alienación se vuelven cuerpo. En esta experiencia, el público habita una alucinación compartida donde lo humano y lo digital se funden en una sola y perturbadora realidad”.

MUTA Multimedia: Innovación tecnoescénica

¿Y si la frontera entre lo físico y lo digital dejara de existir? MUTA Multimedia es una compañía de artes escénicas que diseña experiencias inmersivas en el cruce entre artes vivas y tecnologías digitales. Desarrolla obras de realidad expandida y proyectos transdisciplinares que exploran nuevos lenguajes y formatos escénicos. Su trabajo investiga las fronteras entre lo digital y lo físico, incorporando entornos XR y dispositivos interactivos. Crea obras e instalaciones que abordan temáticas contemporáneas y activan una experiencia participativa y sensorial con el público.

Articula su producción con una red de colaboración junto a la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y Área 623, combinando investigación, formación y desarrollo técnico. En MUTA multimedia se producen e investigan nuevas formas escénicas para expandir los límites de las artes vivas.

La programación para 2026 incluye la premiada experiencia de VR El Circo del Dr. Calvo y el estreno de La Metamorfosis 360, una pieza disruptiva que redefine el teatro nacional mediante el uso de tecnologías inmersivas. Ver más

Ficha técnica

Concepto, Dramaturgia y Dirección: Luciano Saiz | Actuación: Juana Ronconi, Nicolle Scher, Mario Scafide, Zoe Larco, Pablo Villamayor, Álvaro Reynoso, Atahualpa Dechecchi Gómez | Arte 3D: Francisco Leno, Martín Ratti, Ramiro Arambarri, Ludmila Ferrari | Diseño de iluminación: Eli Sirlin | Escenografía y vestuario: Gabi Gerdelics | Diseño de sonido: Facundo Visca | VJs: Julián G. Garrido, Pilar Gargiulo | Asistencia de dirección: Ayelén Chrobak | Asistencia técnica: Rodolfo Eversdijk | Comunicación: Pilar Molnar, Pía Silva | Prensa: Marinha Villalobos.