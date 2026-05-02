Cómo es el nuevo etiquetado de fitosanitarios con directrices del Sistema Globalmente Armonizado

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) actualizó los requisitos de etiquetado de productos fitosanitarios formulados de uso agrícola e incorporó las directrices del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

Ya está publicada la edición del 24/04/2026 del Boletín Oficial de la República Argentina. Podés visualizarla en https://t.co/eu8kOvhypS — Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) April 24, 2026

A través de su Resolución 373/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo nacional, establece criterios claros, uniformes y actualizados sobre la información que deben contener los marbetes, con el objetivo de fortalecer la comunicación de riesgos y brindar a productores y aplicadores herramientas más precisas para la correcta utilización de cada producto.

Las etiquetas

La incorporación de pictogramas, palabras de advertencia e indicaciones de peligro permitirá una identificación más ágil y estandarizada de los riesgos asociados, promoviendo decisiones informadas en el manejo y aplicación.

De este modo, el SENASA armoniza la regulación nacional con estándares internacionales, “mejora la calidad y transparencia de la información disponible para seguir contribuyendo al uso responsable y seguro de los productos fitosanitarios, en resguardo de la salud humana y la producción agrícola”.