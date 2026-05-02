Tragedia en una escuela: murió una nena de 6 años tras golpearse la cabeza en el recreo

La ciudad de Rosario se encuentra sumergida en el dolor tras confirmarse la muerte de una nena de 6 años que sufrió un accidente fatal dentro de su escuela. El trágico episodio tuvo lugar el pasado viernes en la Escuela N° 117 "Islas Malvinas", cuando la pequeña, alumna de primer grado, se golpeó fuertemente la cabeza durante el horario del recreo.

Según los primeros informes que circularon desde la institución, la menor se habría tropezado y caído sobre un banco de cemento ubicado en el patio del colegio. Aunque inicialmente se difundió que el accidente ocurrió porque la niña se pisó los cordones, la familia ha salido a cruzar esta versión de manera tajante.

Denuncia por negligencia y falta de supervisión

Ricardo, el padre de la menor, expresó su angustia y malestar ante los medios locales, asegurando que su hija siempre asistía con el calzado debidamente ajustado. “Yo la agarré a mi hija en la camilla y los cordones estaban tal cual yo se los había atado”, afirmó, señalando además que siempre utilizaba doble nudo para mayor seguridad.

La familia de Luna Jazmín Miqueo Cuello apunta directamente a la falta de control por parte de los docentes al momento del hecho. “No sabemos lo que le pasó a la nena ahí adentro. Como adultos tenían que estar, no pueden dejar que los chicos jueguen solos”, sostuvo el padre en diálogo con Telefe Rosario, cuestionando la seguridad en el patio escolar.

El estado de salud y la investigación judicial

Tras el impacto, la niña fue derivada de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. A pesar de las maniobras de reanimación y los cuidados intensivos, los profesionales médicos confirmaron la muerte cerebral el domingo por la tarde. Ante la magnitud de la tragedia, la familia decidió realizar una donación de órganos.

La institución educativa permanece cerrada por duelo y retomará sus actividades el martes 28 de abril. Por su parte, la justicia ya tomó intervención en el caso para determinar las circunstancias exactas de la caída. La causa quedó a cargo del fiscal Matías Edery, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, quien ordenó las pericias correspondientes en el patio de la escuela y la autopsia de la menor para esclarecer si existió algún tipo de responsabilidad por parte de las autoridades educativas.