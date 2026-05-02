“Tiene pánico a las preguntas”: dura crítica de la oposición a Manuel Adorni antes de su informe en Diputados

La visita de Manuel Adorni a la Cámara de Diputados de la Nación este miércoles 29 de abril ha generado un clima de máxima tensión política. Lo que debería ser un informe de gestión constitucional se ha transformado en un escenario de confrontación, luego de que se confirmara que el presidente Javier Milei y el gabinete en pleno acompañarán al funcionario, un hecho calificado por la oposición como una maniobra de distracción frente a las denuncias por enriquecimiento ilícito.

El diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón, fue uno de los más críticos respecto al formato de la presentación. En diálogo con la radio Futurock, el legislador santafesino fue tajante: “Adorni tiene pánico a las preguntas, por eso va con refuerzos: llevar al presidente y al gabinete interrumpe el desarrollo normal de la sesión”. Para Paulón, la presencia de Milei en el recinto busca blindar al Jefe de Gabinete ante el cuestionamiento de los bloques opositores.

Un informe de gestión bajo la lupa judicial

La interpelación a Manuel Adorni no solo girará en torno al rumbo económico del país. El funcionario llega al Congreso golpeado por el escándalo que incluye sospechas sobre propiedades sin declarar y costosos viajes al exterior. La Justicia ya investiga un presunto desfasaje entre sus ingresos declarados y su crecimiento patrimonial meteórico, lo que ha puesto su cargo bajo una presión inédita.

“La mayoría vamos a pedir explicaciones y hacer preguntas para que Adorni conteste. Si entran por la gestión, van a tener problemas; si entran por la chicana para carpetear a la oposición, también van a tener problemas. A la sociedad hoy no le alcanza”, advirtió Esteban Paulón, anticipando que la sesión será de alta intensidad dialéctica.

El "blindaje" de Javier Milei y el rol del Gabinete

La decisión de Javier Milei de asistir a la sesión para respaldar a su Jefe de Gabinete es un gesto sin precedentes en la historia reciente de los informes de gestión previstos por la Constitución. Desde la Casa Rosada argumentan que se trata de una muestra de unidad total del equipo de gobierno, pero para los sectores críticos, es una forma de amedrentar a los legisladores y convertir la sesión en un show mediático.

Mientras la Justicia avanza en las pericias sobre las declaraciones juradas del funcionario, el oficialismo espera que la presencia de todo el Gabinete nacional en los palcos de Diputados sirva para neutralizar los ataques de la oposición. Sin embargo, los bloques dialoguistas y el kirchnerismo ya preparan una batería de preguntas técnicas y patrimoniales que Manuel Adorni no podrá evadir, a pesar de la escolta presidencial.