Milei negó crisis, aseguró que el ajuste “lo pagó la casta” y prometió que la inflación “va a ceder”

El presidente de la Nación, Javier Milei, desestimó cuestionamientos a su plan económico y ratificó el rumbo de su Gobierno, al cerrar la cena anual de la Fundación Libertad en Parque Norte, donde recibió el premio Libertad 2026 entregado por Alberto Benegas Lynch (h). El discurso, de casi hora y media, repasó logros de gestión, cuestionamientos al kirchnerismo y la estrategia oficial para enfrentar la actual situación.

Tras subrayar que su principal objetivo es mostrar que “las ideas de la libertad funcionan” y que “si efectivamente empezamos a abrazarlas y de la libertad con mayor fuerza, vamos a tener un futuro de prosperidad”.

El relato inflacionario

En un tramo candente de su mensaje, el mandatario instó a “dejar de aceptar a los mentirosos y a los hipócritas” y recordó que durante el proceso electoral del año pasado “hubo un saboteo enorme donde se coordinaron empresaurios, medios de comunicación, políticos y opinadores, básicamente, para destruir el programa económico”.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Cena Anual 2026 de la Fundación Libertad. pic.twitter.com/iCD47mh4b2 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 28, 2026

“Tiraron 40 leyes para tratar de destruir el equilibrio fiscal. Como si no hubiera sido una catástrofe tener déficit fiscal. De las 22 crisis que tuvo Argentina desde el año 1901 hasta el 2023, de esas 22, 20 tienen origen fiscal. Que puede ser por alto déficit fiscal o un escandaloso y obsceno déficit fiscal. Y eso es lo que fueron a hacer. Fueron a buscar romper el equilibrio fiscal”, expuso.

Asimismo, disparó: “Nunca en la vida, ni en la historia Argentina hubo un ataque especulativo de semejante magnitud. Básicamente pudimos resistir ese ataque por la solidez del programa ¿Qué dicen los deshonestos intelectualmente? ‘Los salvó Estados Unidos’. 2 mil millones de dólares en 41.000 millones de dólares en menos del 5%. ¿Cómo se les ocurre cargar toda la explicación a algo que representa el 5 %? Hay que ser muy deshonesto intelectualmente”.

“La cantidad de dinero, la base monetaria, sigue siendo la misma. Consecuentemente, tarde o temprano la inflación va a ceder. Y esto ocurrió porque hubo una caída de la demanda de dinero”, completó Milei.

La política libertaria

“Menos mal que a este gobierno le falta política, porque sacamos un montón de leyes en un mes y medio que no sacó nadie en 40. Pusimos las cuentas fiscales en orden, algo que no pudo hacer nadie en 123 años”, se jactó Milei.

Acto seguido, dijo que “también es mentira que se destruyen puestos de trabajo” y “los salarios que realmente se están desplomando son a los del sector público”.

El presidente más “pobre”

“¿Saben quién es al que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. De hecho, soy el Presidente que menos gana en América. Y si alguien hizo el ajuste, el ajuste cayó en el sector público. Es decir: pagó la casta”, bramó el líder libertario.

“Por otra parte, si se fijan el sector privado registrado, está prácticamente empatado,según donde tomen la medición. Pero si ustedes toman los no registrados, vienen ganando por goleada. Por eso crecen tanto en ese lugar de la economía, porque de repente hay lugares… no les sorprende, por ejemplo, como florece la economía del conocimiento y que de repente ahora se exporta 10 mil millones de dólares cuando antes no pasaba nada. Bueno, las características del mercado laboral los tiraba todos al sector informal. Ahí tienen lo que pasa”, deslizó.

Finalmente, manifestó que “es bastante deshonesto intelectualmente omitir el dato de los no registrados cuando son casi la mitad de la población de lo que es el universo de los que trabajan. Hay que ser muy deshonesto intelectualmente, por decirlo de manera educada”.

“No nos dejemos psicopatear por los kukas, no les demos lugar para que vuelvan. No les voy a dejar pasar ninguna de las barbaridades del discurso mentiroso que tienen. Porque les guste o no, nosotros sacamos a 14 millones de la pobreza”, remató.