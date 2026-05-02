Argentina potencia la genética bovina con tecnología reproductiva de alto valor

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación confirmó el inicio de una inversión para producir semen sexado en el país, por parte de la compañía internacional y líder global en desarrollos reproductivos Sexing Technologies, marcando un nuevo hito para el sector agroindustrial argentino en materia de innovación en genética bovina.

Cabe destacar que para concretar la inversión la cartera agropecuaria nacional y el SENASA brindan el acompañamiento técnico necesario que requieren este tipo de inversiones de alto impacto y que permite a las empresas líderes elegir a nuestro país como destino de inversiones.

Posicionamiento del país

Con este desembarco, Argentina se posiciona a la vanguardia regional al tener el primer laboratorio de este tipo en el territorio nacional y el segundo en Latinoamérica con este nivel de avance tecnológico.

El proyecto se ejecutará en las instalaciones del Centro Genético Las Lilas, ubicado en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco, con una producción que estará orientada a transformar la productividad del rodeo nacional y a ganar mercados externos.

El laboratorio operará bajo los mismos estándares de excelencia que los centros mundiales pioneros en el mundo y permitirá a los productores mejorar la eficiencia genética y optimizar la competitividad del rodeo.

Según se destacó, este desarrollo representa un voto de confianza del sector privado sobre el potencial que tiene el campo argentino y consolidan a nuestro país como referente en producción de alimentos y en materia de genética de precisión.