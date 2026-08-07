Regreso triunfal a Buenos Aires de “El secreto”

Gerardo Romano y Ana María Picchio, dos figuras emblemáticas del teatro y la televisión argentina, vuelven a la calle Corrientes tras protagonizar uno de los grandes éxitos de la temporada de verano en Mar del Plata. Con funciones a sala llena y una fuerte respuesta del público, El Secreto se consolidó como una de las comedias más destacadas del circuito.

En ese marco, la pieza obtuvo el Premio Estrella de Mar a la Mejor Comedia, mientras que Gerardo Romano fue distinguido como Mejor Actor. A su vez, Ana María Picchio recibió el Premio ACE a la Mejor Actriz, reafirmando el nivel interpretativo de esta dupla de excelencia.

Luego de este suceso en la costa, la obra vuelve a Buenos Aires el miércoles 29 de abril para iniciar una nueva temporada en calle Corrientes, con el objetivo de repetir y potenciar el impacto logrado, en una plaza clave para el teatro nacional.

Escrita por el reconocido dramaturgo francés Eric Assous, dirigida por Manuel González Gil, El Secreto propone una combinación precisa de humor, tensión e intriga, con un desarrollo que mantiene al espectador en permanente expectativa.

Sinopsis

La historia se centra en una pareja recientemente jubilada que vive en un elegante departamento. Entre rutinas, pequeñas discusiones y una aparente calma cotidiana, un secreto inesperado irrumpe en sus vidas y desencadena una serie de situaciones que lo cambian todo, exponiendo vínculos, emociones y verdades ocultas.

Acompañados por Rodrigo Noya y Gabriela Sari, Romano (en su vuelta a la comedia) y Picchio brillan en esta obra que explora las verdades y mentiras que sostienen nuestras relaciones.





Una comedia donde cada personaje oculta algo, y donde reír y reflexionar van de la mano. Una producción conjunta de Tomás Rottemberg, Juan Manuel Caballé y Faroni Producciones.

El Secreto invita al espectador a preguntarse: ¿Cuál es tu secreto? ¿Y si te descubren?

Las funciones son los miércoles, jueves y viernes a las 19.30; sábado a las 19 y 21 horas y domingo a las 19 horas. Las entradas pueden adquirirse vía Plateanet o en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 831.