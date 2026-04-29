El programa “Ciudad Limpia” refuerza su alcance en La Plata

A través de “Ciudad Limpia”, la Municipalidad de La Plata avanzó en los últimos días con intervenciones en 592 domicilios, donde se realizaron tareas de limpieza, pintura e hidrolavado de frentes, interiores, paredes, persianas y mobiliario urbano, incluyendo 26 casas y edificios y 14 locales comerciales.

Como parte de los operativos, se procedió al retiro de cartelería y pasacalles en diversas zonas, con trabajos sobre calle 501 de 25 a 144, calle 143 de 522 a 32, de 36 a 39 y de 41 a 44, y sobre Camino General Belgrano de 505 a 483, entre otros sectores. Además, se dio continuidad a la puesta en valor de la fachada del Colegio CFI N° 2, ubicado en 29 y 58.

También estructuras

En paralelo, las cuadrillas municipales llevaron adelante la reparación de postes y luminarias en calle 54 de 7 a 11, la recuperación de un puesto de diarios y 12 cabinas de electricidad y el hidrolavado de veredas en la cuadra de 54 entre 8 y 9. También se concretó el aspirado y lavado de 98 patrullas y vehículos oficiales utilizados por distintas áreas operativas.

Rumbo a las 17.000 intervenciones

Cabe resaltar que desde su puesta en marcha en agosto de 2024 hasta la actualidad, el programa “Ciudad Limpia” acumula un total de 16.742 intervenciones en distintos barrios del partido, consolidándose como una política sostenida para mejorar la calidad del espacio público en La Plata.